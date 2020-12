Ce a pățit Mario Fresh după ce s-a certat cu Alex Velea. Karma nu a întârziat să apară

Mario Fresh a spus într-un final adevărul. Ce simte acum despre vechea prietenie cu cel care l-a sprijinit extrem de mult pe acest drum? Tânărul a venit cu o declarație care a șocat pe toată lumea. Ce a spus cântărețul despre despărțirea de Alex Velea?

Mario Fresh, mărturii despre cearta cu Alex Velea

În cadrul unui interviu pentru cel mai simpatic reporter – Maria Gyorfi – Mario Fresh a făcut câteva mărturii surprinzătoare despre cearta cu Alex Velea. Fanii acestuia au fost șocați de asumarea lui și de faptul că a avut curaj să pună lucrurile pe tavă exact așa cum s-au petrecut. Acesta a mărturisit în cadrul rubricii deosebite din emisiunea La Măruță faptul că mulți dintre cei pe care i-a crezut prieteni l-au părăsit în câteva momente importante din viața lui.

Maria l-a întrebat dacă acest lucru s-a petrecut și în cazul relației dintre el și iubitul Antoniei, cântărețul mărturisit că da. Tânărul a mărturisit că și el a plecat de lângă Alex Velea, dar de asemenea a spus de-a lungul timpului în alte interviuri că nu regretă deciziile luate și că îi mulțumește pentru ceea ce a reușit să dobândească de-a lungul timpului de la celebrul artist.

„Am fost un GoldenBoy de la bun început şi aşa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viaţa. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios şi foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok şi aşa… povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta… Apreciez faptul că a fost cerebral şi încheie acest capitol aşa frumos.Nu vreau să merg mai departe cu vibe-uri rele, doar recunoştinţă şi mulţumiri pentru UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIAŢĂ! #13”, a transmis Mario Fresh.

