Mario Fresh îi dă ultima lovitură lui Alex Velea. Anunțul în direct la Pro TV

Mario Fresh e pus pe mari schimbări, începând cu anul 2021. Acesta a venit împreună cu familia lui în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, unde a făcut dezvăluiri de senzație.

Mario Fresh îi dă ultima lovitură lui Alex Velea

Mario Fresh a dezvăluit ce plan mare are pentru anul 2021, și anume, acesta vrea să își schimbe numele de instagram, ”Golden Boy Mario”, nume dat pe vremea când făcea echipă cu Alex Velea, cu un nume mai ”simplu”, zice el, ”Mario Fresh”.

”O sa trebuiască să schimb și eu numele de pe instagram, golden boy mario, am în plan pentru 2021”, a dezvăluit Mario Fresh în emisiunea ”La Măruță”.

Așa fiind lucrurile, nu îl va mai lega nimic de Alex Velea, cel cu care s-a și certat, de altfel. Amintim că Mario Fresh și Lino Golden, care făceau parte din Golden Boy Society, s-au retras în urmă cu câteva luni, iar alex velea le-a rupt acestora contractele.

Va petrece sărbătorile în familie

“De ce nu mai sunt Lino şi Mario Fresh la Golden Boy Society, hai să vă povestesc!

Văzând această transformare a lor, am sperat să nu se întâmple ce s-a întâmplat, dar mă aşteptam la treaba asta. Una din probleme este că ei şi-au dorit să rămânem doar noi 3 la Golden Boy Society, Lino, Mario şi eu. Deşi atunci când ei au venit în formula erau şi Rashid şi John Băiat Bun, artişti care i-au susţinut şi iubit. De la bun început, şi Mario şi Lâno au ştiut dorinţa mea de a-i ajuta şi pe alţii, exact cum am făcut şi cu ei. Când am făcut Golden Boy Society mi-am dorit să pot crea o familie în care să ne sprijinim, să ne ajutăm şi când suntem pe val şi când cifrele scad. Însă Lino şi Mario au uitat de aceste lucruri când au început să dea de faimă, iar prin acţiune lor au arătat că nu-şi mai doresc să facă parte din Golden Boy Society.

Punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forţeze să fac parte din anumite proiecte de ale lor în care eu nu am crezut, puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar nu am făcut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua. Nu cred în dragostea făcută cu sila, deşi repet, contractual ei încă au nişte obligaţii faţă de mine. De azi înainte, nu mai au! Sunt liberi de contract, băieţi să fiţi fericiţi! Nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, aş face-o la fel. Recunosc, sunt puţin dezamăgit, dar asta e viaţa. Multă Baftă!”, a spus Alex Velea, în urmă cu ceva timp.

Cât despre sărbătorile de iarnă, Mario Fresh le va petrece în familie, însă nu știe dacă și cu familia iubitei lui, Alexia.

”Petrecem sărbătorile în familie, frumos, acasă, cu famiia extinsă. Inca nu stim daca si cu familia Alexiei, mai avem de discutat. Eu nu știu nimic în franceza. Ea (n.red. Alexia) vorbește în franceză, dar eu în patru ani nu am învățat nimic”, a mai dezvăluit Mario Fresh.