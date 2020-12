Cu cine i-a înlocuit Alex Velea pe Mario Fresh și Lino Golden. E un mini-artist și el

Cei doi fii adoptivi, din punct de vedere artistic, anume Mario Fresh și Lino Golden, și-ar fi ”înjunghiat” mentorul, pe Alex Velea. Despărțirea multiplă a fost uimitoare. Timpul a trecut, iar tinerii lansați de artist și-au văzut de carierele lor, la fel ca protagonistul poveștii, care și-a găsit un înlocuitor pentru cei doi foști colaboratori, pe Zanni. Noul copil minune al lui Alex Velea are o poveste de viață care îți taie răsuflarea.

Zanni (22 de ani), Edmond Zanidache pe numele real, face parte din noul proiect al lui Alex Velea și a scos deja câteva melodii. Tânărul nu este doar unul din băieții de trupă a solistului, ci îi înlocuiește pe Mario Fresh și Lino Golden, lucru pe care Alex Velea nu se sfiește să-l recunoască.

Tot în acel cadru a fost prezent și Zanni, care a vorbit despre copilăria sa tristă, dar și despre întâlnirea cu Alex Velea. Băiatul nu are părinți, pentru că aceștia au plecat în Grecia când el era foarte mic, astfel că a crescut prin mai multe orfelinate, de unde era dat afară frecvent pentru că făcea „multe prostii”. „Eram cam nebun”, recunoaște el. Primii bani i-a câștigat făcând tatuaje și ca frizer.

„Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe”, a spus Zanni in emisiunea lui Pepe de pe Youtube.