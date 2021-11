Ce a pățit mama lui Mihai Mitoșeru înainte să ajungă de urgență la spital. Ce s-a întâmplat la orele 18.00 și 21.00

Camelia Mitoșeru a trecut prin momente cumplite în anul 2021, când a fost diagnosticată cu o tumoare benignă-meningiom la nivelul creierului și a fost nevoie urgent să se opereze. Deși a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, noi probleme s-au abătut asupra marii actrițe.

Mama lui Mihai Mitoșeru a ajuns de urgență la spitalul Floreasca din Capitală, unde a fost internată și tratată de accident vascular cerebral de către medicii specialiști. Vedeta de la Antena 1 a făcut primele declarații privind starea de sănătate a mamei lui.

Fiul Cameliei Mitoșeru susține că ultima dată a vorbit la telefon cu mama sa pe 8 noiembrie, de ziua de nume a prezentatorului TV. Deși la ora 18 cei doi au râs și au glumit împreună la telefon, trei ore mai târziu vedeta și-a sunat din nou părintele, îngrijorându-se când aceasta nu a mai răspuns la telefon.

„S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (n.r. – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril). Am vorbit cu ea pe la 6 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat.”, a declarat Mihai Mitoșeru, în exclusivitate pentru Fanatik.