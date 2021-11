Momente cumplite pentru mama lui Mihai Mitoșeru. A fost dusă de urgență la spital, suspectă de AVC

Mama lui Mihai Mitoșeru trece prin clipe de coșmar. Femeia a fost luată cu ambulanța de acasă și dusă de urgență la spital.

Camelia Mitoșeru este suspectă de accident vascular cerebral. În vârstă de 70 de ani, mama prezentatorului s-a simțit rău, luni, așa că a fost dusă cu o ambulanță la spital.

Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și odată ce a intrat pe mâna medicilor, acestia i-au făcut investigațiile necesare. Momentan, Camelia Mitoșeru este suspectă de accident vascular cerebral.

Luni seara, mama lui Mihai Mitoșeru nu mai răspundea la telefon, așa că s-a dus la ea acasă. A găsit-o pe femeie în camera ei, incapabilă să vorbească.

Mihai Mitoșeru a chemat de urgență ambulanța, care a preluat-o artistă și a dus-o la spital, acolo unde i-au oferit primele îngrijiri și i-au făcut câteva controale amănunțite.

Chiar anul acesta, Camelia Mitoșeru și-a revenit după o problemă gravă de sănătate. Femeia a avut o tumoră beningă la nivelul creierului și a fost operată de urgență.

Artista a fost internată timp de mai multe zile și a reușit să se recupereze. A rămas cu un regim alimentar foarte strict și cu pastile puternice pe care le ia sub supraveghere alimentară.

“Eu sunt o fire optimistă născută, nu făcută. Eu am fost cu bani și m-a costat de m-a rupt, dar nu m-a interesat nimic, am fost la privat, acolo unde era domnul profesor Ciurea”, a spus Camelia Mitoșeru, la patru luni de la operația pe creier.

“Eu cred total în Dumnezeu. Dintr-o întâmplare m-am dus să-mi fac un control la cap, pentru că mi se părea ciudat că aveam momente când o luam un pic într-o parte, dar, fiind cu cățelul, deci cu lesa, mă echilibram.

Nu am avut niciun fel de simptom care să mă atenționeze că am așa ceva. Îți închipui că mie, poate, ăsta mi-a crescut în 10 ani în cap. În general, boala pe care am avut-o eu o fac femeile după ce intră la menopauză”, a explicat mama lui Mihai Mitoșeru.