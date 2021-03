Ce a pățit Dani Oțil după ce s-a operat la o clinică cu plată. A spus tot adevărul, fără pic de jenă

Dani Oțil a povestit o întâmplare amuzantă din copilăria sa, pe când părinții l-au dus să se opereze de polipi. Aceasta a mărturisit, în stilul caracteristic, că lucrurile au luat o întorsătură un pic ”ciudată”.

Dani Oțil a mărturisit ce s-a întâmplat după ce a fost operat de polipi, în copilărie.

Dani Oțil este unul dintre cei mai în vogă prezentatori de televiziune de la noi din țară. Acesta este logodit cu fotomodelul Gabriela Prisăcariu. Ieri, la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani a venit și Alexandra Stan, care i-a făcut o declarație lui Dani Oțil, declarație care ar putea-o deranja pe iubita matinalului. Despre Gabriela Prisăcariu, amintim că este una dintre câștigătoarele de la ‘Supermodels by Cătălin Botezatu. Dani Oțil a cerut-o în căsătorie pe Gabriela Prisăcariu la începutul anului trecut.

”Pentru tine, (n.red. Dani Oțil) m-as risca să te pup (n red. în pandemie)”, i-a spus Alexandra Stan lui Dani Oțil. În continuare, Alexandra Stan a vorbit despre ce se intampla în viata ei în prezent.

”Nu m-am mutat la mare, fac naveta. Motanul e in Bucuresti, in momentul asta e la doctor cu fostul meu prieten, care mi-a devenit cel mai bun prieten. A fost o relatie pe care am incercat sa o avem pentru patru ani, dar e un om super ok si nu as fi vrut sa-l pierd ca prieten. Profesional nu am schimbat nimic, asa au evoluat lucrurile. Personal, eu sun genul acela, care vrea o relatie, cea mai scurta a fost de 6 luni. Nu mi place sa ies doar la date. Imi place sa ma implic. Sunt mai fraiera si ma indragostesc de toti. De un an de zile de cand stau acasa… imi lipsesc concertele. Japonezii sunt cei mai tari ca reactie, sunt foarte respectuosi”, a mai spus Alexandra Stan.