Ce i-a putut spune Alexandra Stan lui Dani Otil. Logodnica matinalului sigur se va supăra

Alexandra Stan a fost invitată azi la emsisiunea ”Neatza cu Răzvan si Dani” unde a făcut multe dezvăluiri. Aceasta i-a făcut la început și o declarație matinalului Dani Oțil, căruia i-a spus că pe el s-ar risca să pupe, acum în plină pandemie. Oare ce va spune iubita lui Dani Oțil, fotomodelul Gabriela Prisăcariu.

Alexandra Stan a făcut multe dezvăluiri la Neatza cu Răzvan si Dani. Aceasta spune că nu s-a mutat încă la mare definitiv, ci că face naveta. În plus, a rămas bună prietenă cu fostul ei iubit, dar a făcut și o afirmație inedită legată de bărbați.

”Pentru tine (n.red. Dani Oțil) m-as risca să te pup (n red. în pandemie). Nu m-am mutat la mare, fac naveta. Motanul e in Bucuresti, in momentul asta e la doctor cu fostul meu prieten, care mi-a devenit cel mai bun prieten. A fost o relatie pe care am incercat sa o avem pentru patru ani, dar e un om super ok si nu as fi vrut sa-l pierd ca prieten. Profesional nu am schimbat nimic, asa au evoluat lucrurile. Personal, eu sun genul acela, care vrea o relatie, cea mai scurta a fost de 6 luni. Nu mi place sa ies doar la date. Imi place sa ma implic. Sunt mai fraiera si ma indragostesc de toti. De un an de zile de cand stau acasa… imi lipsesc concertele. Japonezii sunt cei mai tari ca reactie, sunt foarte respectuosi”, a spus Alexandra Stan.