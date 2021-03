Roxana Vancea l-a sunat pe Dani Oțil de la Neața. Ce a putut să îi spună chiar de 8 Martie

Dani Oțil a făcut o mărturisire la Neatza cu Răzvan și Dani. Acesta a povestit că în această dimineață a primit un telefon neașteptat chiar de la cea care fusese angajată pe postul de asistentă, în urmă cu nouă ani. Este vorba despre nimeni alta decât frumoasa Roxana Vancea.

Roxana Vancea l-a sunat pe Dani Oțil de la Neața

Dani Oțil a mărturisit că în această dimineața a primit un telefon de la Roxana Vancea. Un telefon de mulțumire. Dani Oțil a ținut să amintească că pe data de 8 martie, în urmă cu 9 ani, Roxana Vancea devenea asistenta emisiunii.

”Mi-a scris Roxana Vancea, o pupăm. Voi știți că acum 9 ani am angajat-o? Bine, noi am avut multe fete aici. Am făcut un concurs pentru a alege asistentă la Neața. Au venit multe în costume cusute de ele, ne-au spus ele, au dansat aici. Nu a fost prima (n.r. prima asistentă a emisiunii Neața), nici nu mai știm. Au fost multe, s-au lansat și relansat aici, la Neața. Evident, noi am ales-o pe cea cu sânii mai mari. Parca Brenciu a venit la finală, nu? Nu mai țin minte, a fost o zi obositoare”, a mărturisit Dani Oțil în această dimineață. ”Nu a fost înainte de Daniela Crudu? Nu mai știu”, a spus și Răzvan Simion, la Neața cu Răzvan și Dani.

Despre Roxana Vancea după Neatza

Anii au trecut rapid, ea a făcut furori în emisiunea cu pricina, dar în anul 2014, Roxana Vancea şi-a dat demisia. Ea a pornit pe un alt drumul, unul tot în lumina reflectoarelor, dar într-un cu totul alt domeniu. Acesta a oferit cursuri de fitness în sala unui prieten foarte bun. Roxana Vancea s-a dedicat sportului, a slăbit foarte mult, are un corp tonifiat, seamănă cu al unui culturist. Acum, Roxana Vancea nu mai are acele formele rotunjoare de altădată, ci are o siluetă de revistă.

Roxana Vancea continuă şi în prezent să meargă foarte des în sala de fitness, însă are şi colaborări pentru anumite proiecte. Aceasta promovează saloane de înfrumuseţare, săli de fitness, dar și saloane pentru bronzare şi altele, câștigând astfel banii.

Și în plan personal, Roxanei Vancea îi merge de minune. Este vorba despre Dragoş Paiu, el îi este soţ. În plus, Roxana Vancea este și mamă cu normă întreagă. Aceasta nu a născut, însă este mamă pentru fiul soţului său. Roxana Vancea şi iubitul ei, Dragoş Paiu, s-au căsătorit în decembrie 2019. După o relaţie cu Mihai Bendeac, care s-a terminat în urmă cu câţiva ani, Roxana Vancea şi-a găsit jumătatea.