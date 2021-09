Când va reveni, de fapt, Cristina Cioran la TV după ce a născut. Avem primele ei declarații EXCLUSIV

Cristina Cioran a devenit mamă pe data de 18 iulie, când a născut prematur o fetiță. În prezent, atât vedeta tv, cât și micuța sunt ok și petrec mult timp împreună.

Cristina Cioran a trecut, se pare, cu bine peste momentele de cumpănă pe care le-a avut, după ce a născut prematur, în a 29-a săptămână de sarcină, o fetiță.

Micuța a petrecut mai mult de o lună și jumătate în spital, la incubator, ea fiind externată și ajungând acasă abia la începutul lui septembrie.

Am tot felul de stări și sentimente, sper să nu se agraveze. Acum, că a venit fetița, să fie totul mai ușor și mai liniștit” , spunea Cristina Cioran după externarea fiicei sale și a lui Alexandru Dobrescu.

Acum este liniște și pace. A fost greu să o văd o dată pe săptămână, dar până la urmă sănătatea ei și starea ei erau cele mai importante. Așa că am trecut fără egoism peste asta.

”Sunt foarte fericită. Nu ne putem lua ochii de la ea. Sunt foarte emoționată, și eu, și Alex, și mama care e aici, lângă noi. Am trăit sentimente contradictorii, a fost foarte ciudat.

De atunci, de când micuța a ajuns acasă, Ema a devenit prioritatea numărul unu a vedetei tv, care nu ia în calcul în acest moment o posibilă revenire a sa în televiziune.

”Deocamdată mă concentrez la alte lucruri, la fetiță, nu mă gândesc la altceva. Nu sunt disperată să apar, nu-mi fac planuri acum pentru a reveni în tv, am alte priorități. Momentan sunt în concediu de maternitate”, a declarat Cristina Cioran pentru impact.ro.

Vedeta tv ne-a mai spus că fetița sa este tare cumințică.

”Mama e cu mine, și mă ajută. Ema nu plânge noaptea, se trezește la cam la trei ore să mânânce. Deocamdată nu plânge deloc, dar am înțeles că e normal și că atunci când o să mai crească, va și plânge”, a adăugat vedeta tv.

Aceasta a mai spus că încă nu a stabilit data la care își va creștina fetița.

După ce a născut prematur, la 44 de ani, din cauza unor probleme de sănătate, care de altfel nu i-au permis să rămână însărcinată mai devreme, Cristina Cioran le îndeamnă pe viitoarele mămici să nu renunțe la visul de a avea un copil, dar în anumite condiții.

Cristina Cioran a explicat, recent, la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, care au fost motivele care au dus la nașterea prematură.

”Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba.

Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a declarat actrița