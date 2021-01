Alexandra Stan, momente tulburătoare la Survivor România. Criză de plâns din cauza dramei pe care a trăit-o

Alexandra Stan a avut parte din nou de momente crunte în cadrul show-ului Survivor. Aceasta a început să plângă în hohote în timpul unei probe extreme în care anterior una din colegele sale s-a rănit. Despre ce e vorba și cum s-a petrecut totul?

Cunoscuta cântăreață are parte din nou de mmente grele. Aceasta e cunoscută drept una din verigile slabe ale echipei, astfel că deseori discuțiile se învârt în jurul numelui său. Acum, blondina a izbucnit în lacrimi, timp în care Elena Marin încerca să o ambiționeze să nu renunțe la un traseu din cauza fricii. Mai exact, era vorba despre o probă în care în urmă cu doar câteva minute Roxana Ghiță și-a spart arcada. Fanii s-au gândit cum într-un astfel de moment vedeta și-a adus aminte de clipele terifiante prin care a trecut în scandalul cu impresarul.

„Nu pot să trec iar prin asta, chiar nu pot’, a pus solista. ‘Eu o să fiu cu el acolo, nu cu Marilena, nu pot’, a mai continuat, cu toate că încerca să-și facă un pic de curaj să nu-și piardă concentrarea și să nu mai dezamăgească echipa.

Elena Marin: E momentul tău, trebuie să fii rea, trebuie să te răzbuni.

Alexandra Stan: Nu pot, eu nu am răutate în mine

„A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul. A oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii. Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată şi Marcel a întors pe linia continuă, a venit şi el în spatele poliţiei şi atunci şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace, «hai gata calmează-te», nu aveam cum să mă calmez şi îmi era frică să mă urc cu el în maşină şi zicea «că e ok, ne descurcăm». Și poliţistul i-a zis «cum adică e ok, fata asta e plină de sânge, cum e ok? » Şi m-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă. Au încercat să mă convingă să nu fac nimic public”

