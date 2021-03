Ștefania Costache de la iUmor, dezvăluiri despre agresiunea Mirelei Vaida. Ce a văzut cum a ajuns la Acces Direct

Ștefania Costache de la iUmor a povestit într-un instaStory ce a văzut când a ajuns în emisiune la Acces Direct, a cărei invitată a fost. Aceasta a spus că tot ceea ce s-a întâmplat a fost sută la sută real și că chiar a apucat să schimbe câteva cuvinte cu cea care a atacat-o azi cu o piatră pe Mirela Vaida, în direct, femeia făcându-și apariția total dezbrăcată.

Ștefania Costache a făcut câteva dezvăluiri despre scandalul momentului. Astăzi, în ediția emisiunii Acces Direct, o femeie a pătruns în platou în timp ce Mirela Vaida prezenta subiectul. Femeia a alergat grăbită, dezbrăcată fiind, cu piatră mare în mână, pe care a aruncat-o direct spre Mirela Vaida.

”Apucasem sa schimb cateva cuvinte cu doamna care cu siguranță are afecțiuni psihice și că totul e real, mi-a scris cineva sa mă întrebe asta. Pot sa vă confirm că atunci când am ajuns aici toată lumea era șocată, era poliția, era salvarea”, a mărturisit Ștefania Costache, lămurind astfel un mister care a planat asupra acestei situații, mulți oameni întrebându-se dacă ceea ce s-a întâmplat acolo a fost sută la sută real.

Din fericire însă, femeia nu a rănit-o pe Mirela Vaida, care, în mod evident, s-a declarat șocată de cele întâmplate.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în paltou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metoru. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac”, a spus Mirela Viada, la scurt timp după incidentul șocant.

„Am chemat Poliția (…). Sunt în șoc. Îmi este frică pentru viața mea. Nu am depus o plângere la Poliție dar poate ar trebui să o fac. În momentul în care sunt atacată în direct cu pietroi poate fi clar încadrare de tentativă de omor. Femeia asta a venit fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu că nu m-a nimerit”, a mai declarat Mirela Boureanu-Vaida.