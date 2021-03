Cum a fost furată Adriana Bahmuțeanu. A avut un șoc când a văzut cine a făcut-o

Adriana Bahmuțeanu a trecut prin clipe îngrozitoare, în urmă cu câțiva ani, când a observat că îi lipsesc mai multe obiecte de valoare din casă. Fosta soție a lui Silviu Prigoană avea, la vremea respectivă, atât bani, cât și multe lucruri valoroase. Vedeta a povestit cum s-a întâmplat totul și ce surpriză imensă a avut atunci când a aflat cine a fost hoțul.

Fosta prezentatoare Tv a povestit cum, pe vremea când era căsătorită cu Silviu Prigoană, a avut parte de multe prietenii din interes. Ea s-a confruntat cu persoane care au vrut să profite de ea și de banii ei, iar surpriza cea mare a fost chiar cea mai bună prietenă a ei.

„Fostul meu soț este un om foarte bogat. În primul rând mă loveam de invidia oamenilor, mai ales a unor femeie care credeau că am o viață fără cusur. Erau persoane care veneau să profite, erau prieteni falși, cei care aveau un interes mai mult sau mai puțin ascuns și care insistau să ne viziteze.

Am avut o prietenă foarte bună, eu o consideram cea mai bună. Aveam o garsonieră pe vremea aia și i-am lăsat cheile pentru că trebuia să vină un instalator să vină să facă ceva.

Eu am plecat câteva zile din oraș și am rugat-o pe ea, de fapt ea s-a și oferit. Când am venit acasă, am constatat că îmi lipsesc multe obiecte de valoare. Aveam un lănțișor de aur la care țineam foarte mult și nu era la locul lui.’, a spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit Spynews.ro.