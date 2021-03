Ce a făcut Simona Hapciuc în timp ce urmărea consiliul de la Survivor. Jignirile fostei Faimoase

Deși a fost eliminată de la Survivor România 2021, Simona Hapciuc urmărește tot ce se întâmplă acolo și se implică când vine vorba de echipa Faimoșilor.

Se pare că Simona Hapciuc are o antipatie față de o anumită parte a taberei Faimoșilor, și anume, cea reprezentată de Zanni și Sebi, ea fiind de partea Elenei Marin în conflictul cu aceștia. Nominalizările de duminică au determinat-o pe Simona Hapciuc să vorbească dur la adresa lor.

”Mă simt atât de răutăcioasă în momentul de față… Uite ce privire are Zanni… Bine, Elena! Bravo!”, a strigat Simona Hapciuc, vizibil fericită , Faimoasa numindu-l pe Sebi ca cel propus pentru eliminare.

”Sunt curios când Sebastian va recunoaște că el este, de fapt, veriga slabă. Văd că, până acum, a reușit să aducă un procentaj al eficienței de o treime, în schimb nu se ferește să îi atace pe toți cei din preajma lui… Echipa din care face parte el, în tabăra Faimoșilor, ignoră complet comportamentul lui și îi numesc pe ceilalți verigi slabe, dar uită că el nu a mai adus puncte de cel puțin o săptămână (se referă la perioada de până duminică de la Survivor România 2021). În schimb, ceea ce văd eu e că Sebastian face atmosferă, iar discursurile lui, deși articulate greu, indică că nu are respect față de nimeni…”, afirma, înainte de nominalizarea făcută duminică seara, la Survivor România 2021, Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

După ce Elena Marin a devenit favorita publicului și l-a nominalizat pentru eliminare pe Sebi, Andrei a fost foarte fericit de decizia iubitei lui.

”Da, Elena a făcut cel mai bun gest. Și l-a votat și sportiv, pentru că el este cel mai slab dintre Faimoși, măcar dintre băieți, și social, pentru că i-a arătat că greșește în comportamentul pe care îl are. Am văzut, deja, că și Culiță, și Zanni încep să fie deranjați de Sebi, deci e clar că nu Elena are o problemă în tabăra Faimoșilor, ci el”, a spus Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin de la Survivor România 2021, potrivit wowbiz.ro