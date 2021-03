Ce a făcut Elena Marin de la Survivor 2021 cu iubitul ei. Totul a durat o singură zi

Elena Marin și logodnicul său, Andrei, au avut ocazia de a fi actori pentru o zi. Cei doi au fost cooptați pentru videoclipul unei trupe, unde au jucat propriul rol.

Elena Marin de la Survivor 2021 și iubitul ei, actori pentru o zi

La finalul anului trecut, Elena Marin și partenerul său, Andrei, au fost protagoniștii videoclipului piesei ”Un nou început”, al trupei ”JumiJuma”, unde au jucat rolul unui cuplu îndrăgostit.

„Elena a fost contactată în vederea apariției într-un videoclip al prietenilor ei de la trupa JumiJuma. Aceștia își doreau ca Elena să joace rolul de îndrăgostită, alături de un partener cu care să și danseze. Bineînțeles, în primă fază, s-a gândit la un dansator.

Totuși, după ce a analizat mai bine cerințele simpaticei trupe, a venit cu o idee inedită: „Hai să mergem împreună. Noi transmitem cel mai bine”. Am zâmbit larg și am acceptat fără să stau pe gânduri, am avut încredere că știe ea ce face. Ideea ei a fost îmbrațișată și de cei care au contactat-o și am început repetițiile” , a povestit Andrei pentru WOWbiz.

Faimoasa l-a chinuit la repetiții

Deși în imagini nu s-a putut observa un efort depus de cei doi, mișcările și rolurile venindu-le mănușă, în special Elenei, care este dansatoare profesionistă, în spatele prestației a existat sudoare. Andrei a recunoscut că a fost pus la multe repetiții de către iubită, care a vrut să se asigure că totul va ieși ca la carte.

„Deși am mulți ani de sport în spate, repetițiile conduse de Elena mi-au adus o febră musculară serioasă. Din acel moment, mi-a devenit clar că pentru dansul mirilor va trebui să mă pregătesc intens:), dar abia aștept! Chiar dacă o cunosc foarte bine și am urmărit-o cu atenție în nenumărate reprezentații, m-a uimit înca o data cu talentul și perfecționismul ei în meseria pe care o îndrăgește atât de tare.

Coregrafia a gândit-o cât ai clipi, dar a avut răbdare cu mine, mi-a explicat cu calm fiecare mișcare. Recunosc că am avut o presiune, pentru că îmi doream să fie mândră de „dansatorul” ei. Am fost amândoi emoționați, pentru că momentele au fost speciale și au creat o amintire pe care să le-o povestim (și să le-o arătăm, evident) nepoților. Îmi este foarte dor de ea și mărturisesc că vizionez des acest videoclip, este unul cu totul și cu totul special pentru mine”, a mai spus acesta.