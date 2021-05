Ce a făcut Sebastian Chitoșcă în spatele camerelor. Momentele care nu s-au văzut la Survivor România

Cucu a fost eliminat de la Survivor România, el având cele mai puține voturi din partea publicului. După ce a părăsit Survivor România, el a vorbit despre neînțelegerile care au avut loc între el și Sebastian Chitoșcă, în Republica Dominicană.

Se știe că Cucu și Sebastian Chitoșcă nu s-au înțeles prea bine în Republica Dominicană. Cucu a spus care au fost motivele care au dus la neînțelegerile dintre ei.

„Eu în primele zile m-am apropiat de toată lumea, am discutat cu toată lumea…ce m-a deranjat la Sebastian e faptul că în conflictele noastre…eu dacă îi spuneam că e prost și el imi spunea că sunt prost. Mi-a dat niste reprosuri de nu ma asteptam din partea lui. Faptul că sunt umbra lui Cuza, faptul că eu m-am lăudat că am avut concert în fața a 120.000 de oameni, dar de fapt era un concert la care au fost mai mulți artiști, iar oamenii nu veniseră doar pentru trupa Noaptea Tarziu”, a spus Cucu, la Ștafeta Mixtă, de la Wowbiz, după ce a fost eliminat de la Survivor.

Cucu a mai spus că Sebastian Chitoșcă a încercat să îl cumpere prin diverse gesturi și că încerca să se folosească de anumiți oameni ca să-și atingă scopurile.

„Asta in conditiile in care el, in prima zi in care am venit, mi-a spus ca a fost la unul dintre concertele noastre, că era fan mare… asta m-a deranjat, ca nu a fost om adevarat pe camera.

Ma deranja foarte tare ca atunci cand ne certam ma tot intreba ca cine sunt eu. La un moment dat am izbucnit si am inceput sa-i spun faptul ca la un moment dat el mi s-a laudat mie ca el a fost jucator de Liga 1, ca a jucat 100 de meciuri și a completat faptul ca a jucat la FCSB. Eu nu stiam inainte sa vin in competitie, nu stiam cine e, stiam doar ca a facut fotbal, nu stiam unde.

In contextul dat, eu am dedus faptul ca el a jucat 100 de meciuri la FCSB. Nu intelegeam de ce nu il stiam. El a venit si s-a apropiat de mine, incerca sa ma cumpere cumva, incerca sa-mi dea patura… eu mi-am dat seama ca el incerca sa se foloseasca cu anumiti oameni, cel putin cu mine si cu Andreea, atunci cand am intrat in competitie”, a mai spus Cucu.