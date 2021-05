Cu ce blondă celebră s-a iubit Sebastian Chitoșcă de la Survivor. Ce legătură avea și cu Vladimir Drăghia

Sebastian Chitoșcă și Vladimir Drăghia au ceva în comun. Cine este femeia cu care s-a iubit Faimosul de la Survivor România 2021 și care este legătura pe care a avut-o aceasta cu fostul concurent de al Exatlon?

Sebastian Chitoșcă a devenit cunoscut publicului lard odată cu apariția în cadrul emisiunii Survivor România 2021, cu toate astea nu era departe de viața publică datorită meseriei sale. Se știe despre faimos că are o relație extraordinară și chiar de invidiat cu soția sa, dar înainte de aceasta desigur că i-au mai bătut la ușă femei care mai de care mai frumoase și focoase.

Înainte să o cunoască pe cea care i-a furat inima, Faimosul a avut o relație cu o frumoasă blondă care era celebră la acea vreme. Tânărul a fost considerat un talent din generația sa, dar plecarea pe nepusă masă de la Steaua l-a scos rapid din radarul presei, așa că notorietatea nu l-a cunoscut nici când era la brațul femeii care rămânea să atragă privirile.

A existat totuși o blondină care i-a pus capăt, o tânără frumoasă care a ajuns cunoscută după participarea ei la show-ul Burlacul în ediția în care cel pețit era nimeni altul decât Vladimir Drăghia.

Ironia a făcut ca bărbatul pe care să-l impresioneze ulterior să fie viitorul câștigător al emisiunii Exatlon, iar cel de dinainte viitor concurent la Survivor România 2021. Alexandra a reușit atunci să-i atragă atenția Burlacului.

Vladimir Drăghia a renunțat în timpul emisiunii la proiect, iar blondina a fost surprinsă în scene fierbinți alături de înlocuitorul lui – Sergiu Barboni. Tânăra a lucrat o vreme în funcția de cosilier parlamentar, iar acum este antreprenor, fiind proprietara unei florării foarte cunoscute din Pitești.

„Este vorba de accidentul fratelui său, Sebi a renunțat la cariera lui de fotbal pentru a sta alături de el. Îmi este și greu să vorbesc într-un fel, acum doi ani la Piatra Neamț, fratele lui Sebi a fost lovit de un bărbat în cap și în ureche, acesta a căzut cu capul de podea și acolo a rămas, a avut șanse 5% de viață. A fost în comă, a avut două operații pe creierul mare, creierul mic era invadat de sânge și doctorii au spus că nu o să-și revină, dar Dumnezeu a făcut ca el să fie bine.

Noi pentru el ne-am mutat în Germania și suntem alături de el. Referitor la mama lui Sebi, aceasta are probleme cu inima, Sebi este foarte îngrijorat că nu știe cum este și cum rezistă ea. Când am văzut promo m-am așteptat ca Sebi să fie eliminat, pentru că l-am văzut plângând, apoi am încercat să mă liniștesc. Am avut o scuză în mintea mea și am zis că și Culiță și Sebi au încălcat regulamentul, deci, amândoi trebuie să fie descalificați”

Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă (Sursa: Teo Show)