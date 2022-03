Ce a facut Rusia cu McDonald’s după plecarea companiei din țară. Transformarea te va face să râzi

Toate retaurantele McDonald’s sunt acum închise în Rusia, parte a unui val de companii care părăsesc țara după ce invazia Ucrainei a provocat sancțiuni din partea Occidentului. Dar o alternativă locală, „Unchiul Vania”, pare să se pregătească să ia o bucățică din afacerea rusească cu burgeri, cu un logo ciudat de familiar. Ideea „genială” i-a aparținut președintelui Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, care acuză lanțul de restaurante de imperialism toxic.

Într-o cerere de înregistrare a mărcii comerciale depusă la 12 martie, logo-ul galben și roșu al „Unchiul Vania” arată aproape identic cu emblematicele Arce de Aur ale McDonald’s, dar înclinat la 90 de grade spre dreapta. Ele formează o parte din litera „B” din alfabetul chirilic, care corespunde cu „V” din „Vania”.

Deși niciunul dintre aceste noi restaurante nu s-a deschis încă, se pare că planul este de a prelua restaurantele McDonald’s existente și închise. Noul restaurant își ia numele de la piesa de teatru din secolul al XIX-lea „Unchiul Vania”, scrisă de celebrul dramaturg rus Anton Cehov.

Trademark squatting has begun in Russia.

On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald’s logo with the words „Uncle Vanya.”

The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald’s with „Uncle Vanya’s.”

