Ce a făcut Monica Bârlădeanu, înainte să devină actriță. Momentele dificile prin care a trecut

Monica Bârlădeanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Chiar dacă este o prezență foarte discretă, românii o cunosc și o iubesc. Este de o frumusețe rară, iar talentul său a făcut-o să joace în multe filme din țară, dar și din străinătate.

S-a aflat cu ce s-a ocupat Monica Bârlădeanu în adolescență

Monica Bârlădeanu are tot ce-i trebuie acum, este o femeie independentă, dar lucrurile nu au stat mereu așa. A avut o copilărie destul de grea, plină de lipsuri. Vedeta a vorbit despre problemele sale din copilărie, când la numai 16 ani s-a hotărât să își ajute familia, așa că și-a găsit primul job. S-a angajat însă a fost nevoită să mintă, deoarece nimeni nu o angaja la vârsta aceea.

„Mi-am dat seama că nu o să mă accepte niciodată dacă le spun că am 16 ani, aşa că mi-am pus un creion dermatograf maro pe buze, ceva de o vulgaritate incredibilă, dar care mi-a adăugat nişte ani, şosete în sutien şi le-am zis că am 18 ani!

A mințit legat de vârstă, pentru a-și ajuta familia

Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare, eram trei copii acasă. La 16 ani, mai exact în vara din clasa a 10-a, am vrut să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă, lângă gară. Lucram 24 cu 48. Când eşti ospătar eşti în picioare tot timpul. Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani, care erau din bacşiş, nu era salariu. Am lucrat acolo două veri”, a povestit Monica Bârlădeanu, la Antena Stars.

Într-un alt intrviu, acordat revistei OK! Magazine, actrița pare destul de tristă pentru că nu și-a întemeiat o familie, ciar dacă nu se lasă intimidată de presiunile care vin din exterior.

Monica Bârlădeanu a recunoscut că perioada stării de urgență ar fi trecut mult mai repede în doi și a spus cu mâna pe inimă că a ajuns la o vârstă la care crede cu toată ființa în familie și în căsătorie, deoarece a ajuns să înțeleagă altfel cele două concepte.

Actrița consideră că niciodată nu este târziu pentru a-ți întemeia o familie. ”Consider că niciodată nu e prea târziu sau prea devreme pentru formarea unei familii, ci sunt, mai degrabă, alegeri potrivite sau mai puţin potrivite”, a spus actrița.