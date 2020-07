Ce face acum Monica Bârlădeanu. Nu a mai apărut la TV de mult timp. Măsura luată de vedetă

Ce face Monica Bârlădeanu de când a părăsit lumina reflectoarelor? Aceasta a luat măsuri drastice. pentru a-și găsi liniștea. Cum au găsit-o fanii în aceste vremuri?

Fanii ei au cam scăpat-o din vedere după proiectul Ferma vedetelor, iar acum o găsesc destul de schimbată. Monica Bârlădeanu și-a găsit alinarea în credință, lucru care i-a schimbat enorm de mult viața. Cunoscuta actriță a adus în prim-plan mărturisiri șocante pentru mulți dintre cei care au urmărit-o de-a lungul timpului. Se pare imaginea de divă prezentată în fața camerelor de luat vederi e departe de lucrurile în care găsește liniște, de firea sa evlavioasă și de ceea ce-i aduce în fond momentele de fericire.

Invitată la Vorbește lumea, vedeta și-a deschis sufletul și a dezvăluit că în ultima vreme s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Unul din planurile din trecut a fost chiar să aplice pentru a-și lua atestatul de profesoară de religie.

„Îmi găsesc multe ancore în credință. Absolut toată lumea are o formă de căutare spirituală. Toată lumea simte să se ancoreze sau să se echilibreze într-un fel. Asta e o nevoie pe care am avut-o și eu. Am avut foarte multe căutări și aș putea să spun acum vreo 20 de ani căutările astea mă țineau foare departe de Dumnezeu așa cum îl percep acum. Cred că momentul în care se încarcă conștiința cu foarte multe lucruri, de acolo pleacă problema, când nu reușești să ierți. Sunt lucruri care te apasă… Eu nemergând la biserică decât la nunți, botezuri și alte asemenea ceremonii mondene, de vreo 20 de ani, deși am șase preoți în familie… Eu, la Liceul Pedagogic, când aveam 17-18 ani, aplicasem să-mi iau și atestatul de profesoară de religie”

Monica Bârlădeanu (Sursa: Vorbește lumea)