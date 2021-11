Ce a făcut Kamara după ce idila cu iubita lui Reghecampf s-a aflat. Anamaria Prodan l-a dat de gol

Au ieșit la iveală detalii inedite despre iubita lui Laurențiu Reghecampf. Se pare că tânăra a fost iubita lui Kamara Ghedi, cântărețul de la trupa Alb Negru. Imediat cum au apărut pozele cu artistul sărutându-se cu bruneta, se pare că acesta a luat o decizie drastică.

Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează de Anamaria Prodan în urmă cu mai bine de o lună. Vestea depărțirii i-a șocat pe mulți fani care sperau că aceștia se bucură de o legătură indestructibilă. Între timp, antrenorul ar aștepta să devină tătic, ținând cont că actuala lui iubită ar fi însărcinată.

S-a aflat că actuala parteneră a lui Laurențiu Reghecampf ar fi fost iubita lui Kamara de la Alb Negru în urmă cu mai mulți ani. Anamaria Prodan a vorbit despre acest aspect, explicând că artistul i-a dat un mesaj fostului ei soț în momentul în care s-a aflat totul despre idila cu bruneta.

„Gigi Becali mi-a zis în față că Laurențiu are o amantă. Eu am rămas uluită, pentru că nu știam ce se întâmplă. Eu pentru fotbaliști eram soldatul universal. Îi verificam non stop. Eu i-am spus soțului meu că sunt niște probleme mari cu domnișoara în cauză.

El nu a crezut! A zis că domnișoara a făcut Cambridge, că ar avea o firmă. Și uite că am aflat și de Kamara, care a fost la noi la botez. Kamara i-a dat un mesaj lui Laurențiu și i-a spus cât de mult a greșit.

Dacă azi a apărut ceva cu Kamara, mâine poate apărea altceva. Mie Laurențiu mi-a predat o lecție de viață, ca și Gigi Becali. Stai cu un om în viață și nu-l cunoști!”, a afirmat Anamaria Prodan, la Realitatea Plus.