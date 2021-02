Ce a făcut iubita lui Alin Oprea pentru el, fără să își dea seama. Larisa sigur se va înfuria

Se pare că în viața lui Alin Oprea, liderul trupei ”Talisman”, lucrurile au ajuns pe un făgaș normal. Potrivit spuselor lui, deși a trecut printr-o perioadă tumultoasă, presărată cu multe scandaluri cu Larisa, soția sa, el spune că cei doi au ajuns să aibă o înțelegere.

Alin Oprea a venit în emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV, unde a povestit cum decurg lucrurile acum în viața sa și cum l-a ajutat actuala iubită, pe nume Medana, să îi redea fericirea.

”Am reusit sa avem intelegere, lucrurile au inceput dur, dar se termina intr-o maniera buna (n. red. despre el si fosta sotie). Se pare ca la jumatatea vietii parca am simtit dintotdeauna ca s-a schimbat ceva, am avut o familie, acesti copii minunati. Am dus mai departe formația. In 2020 ambele misiuni s-au schimbat, intai a venit pandemia, partea financiara a cazut, a venit si schimbarea din viata mea personala ca un tsunami, dar poate ca e mai bine asa, ca nu mai ramai agat in trecut. Ma simt ca un om liber, ca un nou nascut.

Aceasta relatie a fost elementul de punte in schimbarea mea, Medana a inteles cine am fost inainte, ea nu era o fana a mea, Dupa acest tsunami nu am mai fost ca inainte, ea a gasit un om ca un maidanez caruia i-a redat pedigree-ul. M-a ridicat cand am cazut, mi-a dat speranta cand nu mai aveam. Langa mine a fost si mama mea, m-am apropiat din nou de ea, e o femeie cu multa inteligenta emotianala, si fratele meu a fost langa mine, pe care l-am tinut mai departe de mine in perioada casniciei”, a mărturisit Alin Oprea în emisiunea lui Cove și a Lorei.