Ce s-a schimbat în viața lui Alin Oprea. Transformare majoră pentru artist

Alin Oprea a avut parte în ultima perioadă de nenumărate transformări. După ce în urmă cu un an trecea printr-un scandal de proporții cu fosta soție, acum artistul, se pare că și-a găsit liniștea binemeritată.

Anul trecut nu a fost deloc unul ușor pentru Alin Oprea. Artistul a avut parte de cumpăna vieții sale, dar acum, se pare că, situația lui s-a schimbat și lucrurile s-au așezat pe un făgaș liniștit. Anul 2020 a fost pentru artist, poate cel mai dificil din viața sa. Lumea mondenă era zguduită de vestea că solistul se află în pragul divorțului de sotia sa Larisa, după o căsnicie de peste 20 de ani. Apoi au urmat dezbateri televizate și scandalul dintre cei doi s-a disputat pe la televizor și în presă.

Acum, însă, se pare că pentru artist apele învolburate ale vieții sale s-au liniștit și și-a găsit liniștea în brațele unei superbe brunete, cu care acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Cea care i-a înseninat viața artistului se numește Medana, și cei doi par foarte îndrăgostiți. Tânăra este cea care îl face acum pe Alin Oprea să radieze de fericire și să se bucure din nou de viață. După atâtea probleme sentimentale, acum, solistul trupei Talisman zâmbește, din nou, și inima lui a început iar sa bată cu putere.

Artistul a vorbit foarte frumos despre Medana, în cadrul unei emisiuni Tv, unde spunea că ea a fost cea care i-a stat alături atunci când alții l-au părăsit.El a mai povestit și cum s-au cunoscut cei doi, dar și ca a fost atracție reciproca intre ei, încă de la început.

”Medana mă așază și îmi dă echilibru. Aș fi văzut (nr. dacă se întâlneau în trecut) o femeie destul de frumoasă, carismatică și deșteaptă, dar poate nu aș fi perceput că este îngerul meu păzitor și invers. Când ne-am văzut prima dată eram la un eveniment și când ne-am văzut nu a fost acea chimie, a fost o lumină, ceva special. Am avut amândoi senzația că ne știm dintotdeauna și Dumnezeu ne-a adus împreună pentru a merge pe drumul vieții împreună. E o magie între noi. Facem toate lucrurile împreună, aveam aceeași valori, am crescut aproape similar. Nu mi-am pus foarte multe întrebări, intuiția mea mi-a spus că acesta este drumul, iar în momentul în care eu am rămas destul de ”maidanez”, Medana a fost lângă mine în cele mai grele momente din viața ea”, a spus Alin Oprea în cadrul unei emisiuni TV.