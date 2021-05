Ce a făcut Irisha cu Zanni și Sebastian după ce a fost eliminată de la Survivor România. Gest surpriză

Eliminare cu surprize la Survivor România. Irisha de la Faimoși a părăsit competiția, după ce a fost nominalizată cu șase voturi în primul Consiliu al săptămânii, după ce echipa roșie a pierdut primul joc de imunitate. Sâmbătă, Războinicii au fost învinși de către rivalii lor și au fost nevoiți să se voteze între ei, propunându-l pe Albert spre eliminare.

Consiliul de eliminare de duminică, 9 mai, a lăsat mască telespectatorii de acasă. Zanni a ieșit favoritul publicului la Faimoși și a propus-o, din nou, pe Elena Marin să iasă din competiție. În tabăra Războinicilor, Albert Oprea s-a salvat, votându-l iarăși pe Sorin, iar Marius Crăciun l-a propus pe Bogdan. Cu toate acestea, norocul a fost de partea celor albaștri, deoarece Irisha a fost concurenta care a adunat cele mai puține voturi și a fost trimisă acasă.

Înainte de a părăsi competiția, Irisha a făcut un gest fabulos cu Zanni și Sebastian. Deși au existat conflicte între brunetă și coechipierii săi, finalista „Bravo, ai Stil!” a susținut că nu este un care poartă ranchiună și i-a îmbrățișat pe cei doi Faimoși, în ciuda faptului că i-a acuzat că ar fi jignit-o, în ultima vreme, în tabără.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a declarat Irisha, înainte să plece de la Survivor România.