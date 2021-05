Nominalizare surpriză la Survivor România 2021. Concurentul e disperat: ”Am nevoie de susținerea publicului!” VIDEO

Nominalizare surpriză la Survivor România 2021! Vești proaste pentru Albert după ce a fost concurentul ales pentru eliminare, de către Războinici. Acesta este disperat să nu fie trimis acasă și apelează la ajutorul publicului pentru a rămâne mai departe în concurs.

După ce echipa albastră a pierdut al doilea meci de imunitate din Dominicană, au fost nevoiți să facă nominalizări. De data aceasta, concurentul ales de Războinici să plece acasă a fost Albert. Evident, vestea a picat ca un bolovan pe umerii tânărului de la Survivor România 2021.

Șansele ca un războinic să plece acasă la finalul săpătmânii sunt, în prezent, de 50%, conform wowbiz.ro. Evident că nimeni nu își dorește să piardă un coechipier, dar acestea sunt regulile. Mai ales că, în ultima vreme, tensiunile din echipa albastră au părut că s-au diminuat. Cu toate acestea, Albert Oprea a primit 4 voturi din partea colegilor săi.

Pentru eliminare au mai fost nominalizați și Bogdan Urucu, cu un singur vot, și Sorin Pușcașu, tot cu un vot. Singura șansă pe care Albert de la Survivor România 2021 o mai are acum este la public.

„Nu mai am emoții. Am fost nominalizat de foarte multe ori, e ok, mergem mai departe. Mă adresez publicului să mă voteze, pentru că am mare nevoie de acum încolo. Suntem din ce în ce mai puțini și ne apropiem de finalul emisiunii și se poate întâmpla orice.

Am nevoie de suținerea voastră, eu merg mai departe, ce o fi o fi. Publicul decide, iar dacă rămân, merg mai departe, dacă nu, înseamnă că așa a fost să fie. Cu Dumnezeu înainte, eu sunt încrezător”, a declarat Albert Oprea.