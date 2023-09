Ce a făcut Ilinca Vandici pentru bani la debutul în televiziune. Vedeta Kanald D: “Foarte rău, nu faceți asta!” VIDEO EXCLUSIV

Ilinca Vandici este una dintre cele mai frumoase prezențe feminine de la noi din țară. Prezentatoarea de la “Bravo, ai stil!” a fost prezentă recent la un eveniment monden din Capitală și ne-a spus cum a fost debutul său în televiziune. Acum 20 de ani, pe data de 9 decembrie, Ilinca își făcea debutul ca prezentatoare meteo la B1. Perfecționistă din fire, Ilinca a vrut să facă totul ca la carte. Vedeta ne-a povestit prima experiență cu lux de amănunte.

Acum are apariții fabuloase pe TV, fiind una dintre cele mai frumoase și îndrăgite prezentatoare din România, dar la început de drum, acum 20 de ani, era o tânără cu visuri și speranțe mari pentru cariera sa.

Astfel, și-a început cariera în televiziune ca prezentatoare a rubricii meteo la B1, iar de atunci, drumul spre succes a fost garantat.

Țin minte că am luat castingul pentru rubrica meteo la B1, pe vremea respectivă. Am făcut cursuri de dicție, respirație, frazare, cam 3 luni de zile, zilnic, intensiv, pentru a mă pregăti să ajung pe sticlă.”

În interviul acordat redacției noastre, Ilinca Vandici și-a adus aminte de prima sa filmare, la rubrica meteo:

La terminarea cursurilor respective, am mai dat o probă, eram pregătită, iar ulterior am intrat în acest proiect. Rubrica meteo era filmată cu vreo 2 sau 3 ore înainte de a fi difuzată pe post, pentru că la vremea respectivă, cumva, tehnicul nu permitea să fie în direct și știrile și rubrica meteo.

Cert este că am filmat, a fost totul perfect, fără greșeală. Am strâns, am plecat acasă, m-am așezat în fața televizorului și am așteptat momentul în care apar pe sticlă. Data de 6 decembrie nu o să o uit niciodată. Am avut atât de multe emoții, încât aveam senzația că o să leșin pe canapea, chiar dacă era filmat totul înainte, era totul în regulă.

Eram extrem de focusată pe control și perfecțiune la vremea respectivă. Nu voiam să îmi scape nimic, ca la carte. Foarte rău, nu faceți asta, nu este bine. Zic asta acum, după atâția ani. Am fost mândră de mine și am încercat de atunci, pas cu pas, să îmi contruiesc o carieră frumoasă, să mă dezvolt, să fac lucruri frumoase. Eu zic că am reușit!”, ne-a declarat Ilinca Vandici, în exclusivitate pentru Playtech Știri.