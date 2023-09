Ilinca Vandici, despre complexe și frustrări. Detaliile pe care nimeni nu le-a ştiut despre vedetă: “Nu am știut să primesc” VIDEO EXCLUSIV

Ilinca Vandici este considerată a fi una dintre cele mai frumoase femei din România. Aceasta are o

carieră de succes și atrage multe priviri de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor. Cu toate

acestea, până acum puțin timp, Ilinca s-a confruntat cu câteva frustrări și complexe.

Prezentatoarea de la “Bravo, ai stil!” a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre copilăria sa. Se pare că părinții ei nu obișnuiau să o complimenteze, astfel Ilinca nu a avut mare încredere în sine, până

acum.

Prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, Ilinca Vandici a făcut câteva dezvăluiri despre

copilăria sa. Prezentatoarea TV recunoaște că până acum puțin timp nu a știut să primească

complimente, căci nu se vedea o femeie atât de frumoasă precum i se spunea. Avem detalii exclusive

chiar de la vedeta Kanal D.

“Au fost foarte mulți ani din viața mea în care nu am știut să primesc complimente. A fost foarte multă emoție și energie pe care am pierdut-o de-a lungul vieții mele pe care nu am știut să accept complimente, nu am știut cum să reacționez.

Eu, mulți ani de zile am avut probleme cu încrederea în mine, nu conștientizam că sunt o femeie frumoasă. Știam că sunt o femeie drăguță, simpatică și cam atât. Așadar, mulți ani nu am știut să primesc complimente.

De câțiva ani de zile am învățat și mi se umple sufletul de energie și bucurie, iar reacția este una cât se poate de sinceră. Nu am avut frustrări sau complexe foarte mari, de care să pot povesti acum, însă nu am crescut în spiritul ăsta, de a sta toată ziua în oglindă sau de a mi se spune încontinuu de către familie că sunt superbă.

La noi a fost totul pragmatic, cumva, ca în armată, lucru pe care îl apreciez și îmi este de super mare folos. M-am descurcat singură, am făcut față în situații dificile. Nu am fost crescută în spiritul ăsta și atunci, nici eu nu puteam să mă văd real, așa cum sunt eu, în oglindă.

Dacă nu muncești la tine, dacă nu îți recunoști defectele, greșelile, n-ai de unde să știi cine ești cu adevărat. Sunt în punctul în care am început să știu cine sunt, îmi cunosc valorile, mă bucur de ele și pot să primesc cu brațele deschise complimente și lucrez și cu aceste frustrări sau momente dificile.”, ne-a declarat Ilinca Vandici, în exclusivitate pentru Playtech Știri.