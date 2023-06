Motivul pentru care Silvia Popescu, fosta câștigătoare de la „Bravo, ai stil”, este singură: „O să schimb ceva” EXCLUSIV VIDEO

Silvia Popescu și-a adjudecat de două ori titlul de „Cea mai stilată femeie din România”, în urmă celor două sezoane „Bravo, ai stil” și „Bravo, ai stil! All Stars” la care a participat, ea câștigând de fiecare dată cecul în valoare de 100.000 lei. A avut ulterior câteva apariții în diverse emisiuni, ca invitată, însă cariera ei pe micul ecran nu a continuat. Am aflat, printre altele, motivul pentru care Silvia Popescu este singură.

Am întâlnit-o pe Silvia în cadrul evenimentului lui Alin Gălățescu – Soirees de la Mode 30 – Nichita Stănescu versus Moda Românească, unde a urcat pe podium, moda fiind domeniul în care se simte în elementul ei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Silvia ne-a mărturisit, în stilul ei, de ce este singură, ce calități ar trebui să aibă viitorul soț, cum este relația cu fiica ei în vârstă de 10 ani, dar și de ce și-a propus să nu se mai enerveze.

Silvia Popescu s-a numărat printre vedetele care au prezentat rochiile din cea cea mai recentă colecție a designerului Cera Mihăilescu. Creatoarea de modă ne-a spus că a ales femei puternice pentru a-i pune în valoare creațiile.

Ești o mireasă atipică. Pentru cine defilezi?

În seara asta castingul este deschis: mă mărit, vreau să mă căsătoresc! Defilez pentru Cera Mihăescu, sunt fericită pentru că mă aflu aici. Lumea este mișto, eu vreau să fiu mișto și să-mi găsesc un soț. Și să știți că nu sunt mireasă morbidă, ci pur și simplu este o reinterpretare Wednesday.

„Un om mare la sfat nu are cum să nu fie acceptat de copilul meu”

Ce calități ar trebui să aibă viitorul tău soț?

Să fie mare la sfat și mare la stat. Să fie mare de la sfat la stat.

Mă așteptam să spui să treacă testul, adică să fie acceptat de fiica ta.

Un om mare la sfat nu are cum să nu fie acceptat de copilul meu. Când ești mare la sfat, treci toate testele posibile și imposibile. Bărbatul nu trebuie să se încadreze în niște tipare, trebuie să îți placă ție. Când îți face ție clic, știi cum e, ți-a făcut clic! Mi-a spus cineva o chestie foarte frumoasă: scrie pe hârtie tot ce vrei să aibă bărbatul pe care îl întâlnești. Ia hârtia, citește-o, devino ceea ce ai scris pe hârtie și atunci vei întâlni bărbatul pe care îl dorești.

Ai făcut așa sau ai de gând să faci?

Nu, niciodată. Nu am de gând, eu sunt ca un magnet din acela care stă pe loc și la mine vin toate. Magnetismul meu este unul aparte și se pare că nu prea face față orice tablă și atunci aștept aliajul acela, combinația perfectă, care să mă ia dracu din România, să mă ducă la Paris.

Motivul pentru care Silvia Popescu este singură

Datorită firii tale, ți s-a întâmplat să intimidezi bărbații?

Evident, m-a părăsit acum ultimul. Cred că datorită firii mele. El zice că nu e așa, dar eu cred că datorită acestui melanj de calități ale mele, am fost cumva sedusă și abandonată, sincer, fără glumă!

Nu ai de gând să schimbi ceva la tine? De exemplu, să fii mai maleabilă?

O să schimb ceva, pentru că tocmai am descoperit că am tinitus. Eu am tinitisul ăla de vreo 3 săptămâni și se pare că atunci când mă agit, ăsta îmi face așa în cap, îmi zice: Silvia, easy! Și uite că m-a potolit și chiar vreau să mă potolesc, pentru că, uite, nu mai pot! Corpul zice stop!

„Și-ar dori ca mama ei să gătească mai bine, asta e”

Cum e relația cu fetița ta? Cum ești ca mamă?

Excepțională. În ciuda aparenței mele și a aparițiilor mele și a tonului și a vocii mele, eu sunt un om cum rar am văzut pe lângă mine. Mă admir cel mai mult așa cum a spus și Kanye West să admiri multe persoane, dar pe mine mă admir cel mai mult. Relația cu fiica mea este absolut perfectă, cred că nu mi-aș dori mai mult de la un copil și nici ea de la o mamă. Ba da, și-ar dori ca mama ei să gătească mai bine, asta e! Știu să mă gătesc, dar nu gătesc! Știu să mă iubesc, dar nu iubesc! Ba da, iubesc!

Pe ea o atrage partea asta de modelling?

Nu i-am insuflat încă această latură, pentru că mi se pare destul de frivolă pentru vârsta de 10 ani, însă niciodată nu o să-i interzic. Clișeul: eu sunt mama care nu îi interzic nimic, însă îi dau așa o ghidare. Ghidarea mea este către cultură, iubito, că frumusețe ai destulă, cap ai destul, eu mă ocup de cultură! Eu nu am fost destul de cultivată și atunci îmi doresc ca ea în direcția aceasta să meargă, să lăsăm asta cu moda mai deoparte.

„Nu am râs timp de 3 ani după acest concurs”

Ce faci după „Bravo, ai stil”? Cum ți-a schimbat această emisiune destinul? Îți merge mai bine din punct de vedere financiar?

Mi-a schimbat destinul într-o perspectivă în care să zicem poate mă ajuta mai puțin, adică din punct de vedere al mentalității și să zicem spiritualității mele. Nu am râs timp de 3 ani după acest concurs, râd acum de un an, dar m-a îmbogățit la nivel spiritual, material deloc, însă câștigurile eu le văd altfel. Pentru mine e mai important nu ce pap, ci să fiu. Unii se preocupă mai mult de burtică, alții de aici. (n.r. cap) . Mami se ocupă mult mai mult de a fi, nu de a avea, însă vreau să și am, stați liniștiți! Liniștiți-vă că vine și asta!

Video: Daniel Bălan