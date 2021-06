Ce a făcut Ilie Năstase pentru Amalia, fosta lui soție. A mărturisit cu gura ei

Amalia și Ilie Năstase au divorțat în 2010, după 14 ani de relație! Spre surprinderea tuturor, despărțirea celor doi a fost una civilizată, de dragul celor două fetițe pe care le au împreună.

Anii au trecut, iar cei doi foști soți continuă să aibă o relație extraordinară. De fiecare dată când vorbește despre Ilie Năstase, Amalia are numai cuvinte de laudă la adresa fostului tenismen.

Într-un interviu pentru emisiunea „ShowBlitz”, de la Antena 3, Amalia Năstase a povestit cum a ajutat-o fostul soț să devină femeia de succces de astăzi. Vedeta a început să lucreze încă de pe vremea când era studentă la ASE.

‘La un moment dat, prin anul trei așa, m-am dus să mă angajez, pentru că studiam Asigurări și m-am dus să mă angajez la o companie de asigurări. Am zis să fac part-time job. Când am ajuns acolo mi s-a spus să trimit un fax. Am zis, poftim? În ce sens să îl trimit, să îl duc undeva? Nu, să îl trimiți. A, zic, păi eu nu știu să trimit un fax. De la ce facultate ești? Păi la Finanțe Bănci. A, ok. Deci cam atât de pregătită eram eu pentru business prin anul trei de facultate, de nu știam să trimit un fax. M-au învățat oamenii ăia, bineînțeles. Felul meu de a face afaceri este un fel de a îmi face prieteni și de a cunoaște foarte mulți oameni’, a dezvăluit Amalia Năstase.

Vedeta nu a ezitat să-l aducă în discuție pe fostul ei partener, Ilie Năstase, căruia îi este recunoscătoare pe veci. Ea a detaliat că fostul tenismen a învățat-o cum să deprindă tainele afacerilor.

Divorțul de Ilie Năstase a făcut-o pe Amalia să ia viața de la zero. A fost cea mai dificilă perioadă a vieții ei.