Ce a făcut Ianis Hagi imediat după ce a adus victoria lui Rangers

Are tata un băiat talentat foc, am putea spune. Ianis Hagi este pe val, la 22 de ani are lumea fotbalului la picioare. Fiul regelui fotbalului românesc calcă pe urmele lui Gică Hagi, iar tatăl lui este cât se poate de mândru. Hagi a devenit omul meciului Rangers – St. Johnston, după ce a marcat singurul gol al partidei. Internaționalul român este foarte mulțumit de evoluția sa ca fotbalist și spune că nu se oprește aici. Mijlocașul a bifat cinci goluri și 11 pase decisive în meciurile disputate pentru Rangers FC în acest sezon.

„A fost una dintre serile în care a trebuit să fim răbdători și să încercăm să forțăm primul gol și să nu primim gol așa cum am făcut tot sezonul, pentru că cred că avem un sezon chiar bun din punct de vedere defensiv.Așa cum am spus, în prima repriză ne-am creat șanse, puteam înscrie. Știam că ne trebuie puțină magie, ne trebuie câțiva jucători care să facă diferență. Sunt fericit că șutul meu a intrat. Cred în șuturile mele, cu stângul sau cu dreptul, e una dintre calitățile mele. Oriunde sunt pe gazon încerc să ‘exploatez’ asta. Ofensiva începe de la portar, defensiva începe de la atacant, deci de fiecare dată când marcăm sau nu primim gol cred că e munca echipei. Acesta a fost doar un alt meci și mai avem alte partide în fața noastră până la final”, a declarat Ianis Hagi, potrivit digisport.ro.

BBC l-a numit omul meciului pe „prințul Hagi”

Ianis Hagi a fost numit de către jurnaliștii britanici de la BBC drept omul meciului Rangers – St. Johnston, după ce a înscris singurul gol al partidei, înainte să fie înlocuit, în minutul 81, cu Kamara. În urma acestui succes, Rangers s-a distanțat la 23 de puncte de rivala Celtic, ocupanta locului doi. Prestația magnifică a lui Hagi i-a dus în culmea extazului pe fanii echipei scoțiene, care l-au denumit „prințul Hagi” pe Twitter.