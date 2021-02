Ce a făcut Gina Pistol înainte să nască. Vedeta, uimită că a fost surprinsă și aici

Gina Pistol este graviduța anului 2021. Deși primele luni a ținut vestea doar pentru ea, Smiley și cei dragi, după ce a fost sigură că fătul evoluează în parametri normali a venit pe internet cu un tăvălug de declarații, ținându-i pe fani la curent cu fiecare mișcare sau bătaie a inimii fetiței. Așa se face că și acum, pe ultima sută de metri, a făcut pe grabă câteva dezvăluiri.

Gina Pistol, în acțiune înainte să nască. „Cum de m-ați găsit și aici?”

Gina Pistol și Smiley mai au de așteptat două-trei săptămâni până când își vor ține în brațe cea mai așteptată minune din viața lor. Până atunci, prezentatoarea TV își vede nestigherită de ale ei, micuța lăsând-o să-și desfășoare activitățile în voie. Vedeta a fost surprinsă zilele trecute de fotoreporterii WOWbiz la un salon de înfrumusețare, semn că este atentă la imaginea ei și pe ultima sută de metri înainte de a-și aduce copilul pe lume. Într-o ținută lejeră și cu burtica la vedere, Gina a oferit câteva declarații la cald despre ultimele zile în doi.

„Cum de m-ati gasit si aici, ma?! Incredibil! Eu sunt ok, am venit si eu sa-mi fac unghiile, ca dupa nu se mai poate. In doua-trei saptamani nasc, mai am putin”, a spus vedeta Antena 1 pentru sursa menționată.

Camera fetiței este gata

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă!”, a spus Smiley.

„La mine în casă stau cât mai puțin în momentul de față pentru că este in reconstrucție. E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul că am de terminat albumul nou. Începutul lui martie este programat să vina copilul, dar se poate întâmpla orice”, a completat el.