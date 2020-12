Gina Pistol și Smiley i-au uimit pe toți. Mesajul pe care l-au așteptat cu nerăbdare

Gina Pistol și Smiley nu mai au mult și își vor cunoaște copilul mult așteptat. Ieri, cei doi au trăit ultimul Crăciun în această formulă, iar emoțiile acestui gând i-au copleșit. Cuplul i-a transmis bebelușului un mesaj emoționant.

Gina Pistol și Smiley, ultimul Crăciun în doi. Mesajul emoționant pe care l-a transmis artistul

Smiley și Gina Pistol au o relație de dragoste de mai bine de cinci ani, însă au păstrat discreția, aflându-se despre iubirea lor după o bună perioadă de timp. Tocmai anul acesta cei doi au hotărât că este timpul să împărtășească fericirea pe care o trăiesc și cu publicul, mai ales că înspre frumoasa prezentatoare se îndreptau curiozități privind o posibilă sarcină. Acum, de Crăciun, cu mic, cu mare, s-au adunat la masă. Fotografiile de colecție nu puteau lipsi.

Într-una dintre acestea, postată de Smiley pe Instagram, el apare alături de Gina, fratele său, părinții și bunica maternă. În descrierea imaginii, cântărețul a notat și un mesaj emoționant, care, pe lângă mulțumirile aduse celui de sus pentru familia sa și pentru talentul cu care a fost înzestrat, a amintit și de minunea nenăscută încă, despre care spune că îi va completa viața.

„Sunt recunoscător şi fericit pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru oamenii pe care îi iubesc şi care mă iubesc, pentru muzică şi pentru tot ce a adus muzica în viaţa mea! Dar cel mai recunoscător sunt pentru minunea care va veni pe lume anul viitor şi îmi va completa viaţa! Iubire şi pace vă doresc!”, a spus Smiley.

Cum se simte vedeta Antena 1?

„Am început să obosesc. Mai am puțin și intru în trimestrul trei de sarcină și am început să obosesc foarte repede. Plus că mi se umflă mâinile. Zici că sunt degetele lui Scărlătescu. Să știți că buzele nu sunt umflate, că nu mi-am injectat nimic în ele. De la sarcină e, că mă tot întrebați”, a spus Gina Pistol pe Instagram, în urmă cu câteva săptămâni.

„Fetița lui mama! Mă uitam aseară pe tot dosarul ei, pe toate morfologiile şi ecografiile. Tocmai am încheiat morfologia trimestrului doi în urmă cu câteva zile şi este incredibil cum se dezvoltă de la o săptămână la alta. Dacă la început ne uităm şi nu înţelegeam nimic, acum începe să prindă formă. La morfologia trimestrului 2 am văzut-o mai bine ca niciodată şi ne-am dat seama de trăsăturile ei cât de cât, încă nu este produsul final, dar a fost minunat”, a povestit aceasta cu altă ocazie, tot pe Instagram.