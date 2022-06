Ce a făcut David Popovici imediat ce a câștigat. La TV nu s-au văzut imaginile FOTO

Ce a făcut David Popovici, imediat ce a câștigat. Sportivul în vârstă de doar 17 ani a obținut astăzi a doua medalie de aur la Campionatele Mondiale de la Budapesta. El a terminat în 47.58 secunde finala probei de 100 m de liber, după ce luni, a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, devenind și primul campion mondial din istoria României și stabilind al 4-lea timp din istoria probei.

Astăzi, imediat după ce a câștigat și și-a primit medalia de aur, David Popovici s-a îndreptat către părinții săi, care, vizibili emoționați, ei și-au îmbrățișat copilul. De asemenea, David Popovici i-a oferit și un buchet de flori mamei sale. Vezi imaginile în galeria foto a articolului (sursă foto: gsp.ro.).

David Popovici a reușit, prin performanțele obținute în aceste zile, un rezultat pe care doar un singur om le-a mai reușit, în toată istoria acestei competiții. Este vorba despre americanul Jim Montgomery, în anul 1973, la prima ediție a CM, desfășurată la Belgrad.

David Popovici povestea, într-un interviu, de ce a refuzat oferta venită din partea americanilor, aceea de a-și continua studiile și cariera sportivă în SUA. S-a întâmplat după prestația excelentă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, când tânărul a fost asaltat de oferte.

„Eu vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul, cu echipa mea şi, implicit, dacă se va întâmpla asta, va trebui să rămân în România şi pentru studii. Vreau să rămân alături de echipa mea şi să continui studiile în România. Dar nu rămân aici pentru că neapărat vreau să continui studiile în România, vreau să continui înotul alături de oamenii pe care îi am în jurul meu, în care am maximă încredere.

(…) Printre lucrurile de care aş putea să dispun eu în America ar fi parteneri de antrenament mai pregătiţi, la nivelul meu, sau poate mai sus, numai că din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am şi care mă sprijină, îmi e foarte bine aici. ”

(…) A contat foarte mult ce am vorbit cu Robert Glinţă (n.r. – alt înotător al lotului olimpic), pentru că am foarte mare încredere în Robert, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar spune numai adevărul. Am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, şi am încercat să judec obiectiv şi imparţial”, spunea David Popovici într-un interviu pentru adevarul.ro.