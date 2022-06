De ce David Popovici a fost dus la testul antidoping după stabilirea unui nou record mondial în bazin. Înotătorul-fenomen al României a cucerit deja titlul mondial la 200 metri liber, iar în această seară se va lupta pentru aurul probei de 100 metri liber. David Popovici a stabilit și mai multe recorduri mondiale de juniori în cursele sale, lucru ce l-a făcut „clientul” unui control antidoping.

De ce David Popovici a fost dus la testul antidoping după stabilirea unui nou record mondial în bazin. În urma rezultatelor obținute, Popovici a fost supus unor controale antidoping, la Budapesta. Dragoș Luscan, preparatorul fizic al înotătorului român, a spus însă că acest lucru este unul normal, asta deoarece așa prevede regulamentul în momentul în care un sportiv doboară un anumit record mondial.

David Popovici și preparatorul fizic, Dragoș Luscan, colaborează de mai mulți ani. Întâlnirea lor s-a produs în urma unei accidentări suferită de înotător, în 2018, problemă ce putea s-ăi marcheze cariera.

„În vara lui 2018 mi-am întors rotula. Nici nu eram încălzit, am făcut un pas greșit și mi-am întors rotula. Părinții mei au luat decizia să merg la Dragoș Luscan, știau că este profesionist. Am luat cea mai bună decizie că am venit aici. Pentru că în 2 – 3 luni, m-a vindecat. O raritate să revin așa repede pentru un accident de rotulă întoarsă. Am revenit la cum eram înainte și să înot la fel de bine” a declarat, pentru sportm.ro, David Popovici.