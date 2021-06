Ce a făcut Dani Oțil cu o fată, în camera lui de hotel. I-a spus tot lui Răzvan Simion și platoul Neatza a râs copios

Se știe că Răzvan și Dani, pe faptul că sunt colegi la matinalul ”Neatza cu Răzvan și Dani”, sunt și foarte buni prieteni, cei doi, adunând, de-a lungul timpului, multe amintiri împreună.

În ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani cei doi au depănat câteva amintiri din perioada adolescenței. Răzvan a ținut să-i reamintească prietenului său de momentul în care, după o experiență nereușită la scăldat, acesta a fost nevoit să îl ”oblojească” ca o adevărată mămică. Însă Dani a ținut să amintească de un alt moment de referință pentru el, petrecut la vârsta de 16 ani, și anume, prima dată când a ajuns cu o fată într-o cameră de hotel.

Timpul a trecut, însă prietenia lor este la fel de puternică. De altfel, Dani Oțil a mărturisit într-o ediție recentă că a ajuns să îl întâlnească pe colegul său, în mod inopinat, chiar și prin țări străine. S-a întâmplat recent, când Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, soția sa, au mers în Italia pentru a sărbători trei ani de relație. Fără să știe, acolo aveau să îl întâlnească și pe Răzvan, care venise, de asemenea, însoțit.

”-In Italia, m-am intalnit cu Razvan, era la o terasa, a avut masa lângă bucătar. Era și Răzvan însoțit. M-am dus de rușine să îl salut. Asa se plimbă prin Milano (n.red. elegant), nu ca noi, in colanti de gravidă, trași peste burta.

-Eu cred ca nici pe lumea cealaltă nu ma lasi în pace.

-Am fost sa vedem Domul, ca nici pana la 40 de ani nu l-am vazut, si m-am rugat sa nu ma mai intalnesc cu el, dar in cinci minute a fost si el acolo. Eu nu stiu sa ma imbrac in vacanta in Italia. Ne-am intors pana la urma impreună in avion”, a fost dialogul dintre Dani și Răzvan, într-o ediție trecută a emisiunii Neatza.