Răzvan Simion, luat la mișto de Dani Oțil și Ramona Olaru: ”A incercat si ea, dar nu îi încăpeau cracii”

După un material despre ce alimente trebuie să iei cu tine în mașină atunci când pleci la drum, Răzvan Simion a ținut să povestească din propria experiență cu copiii, în timp ce plecau la drum lung.

Răzvan Simion a povestit că a parcurs mulți kilometri cu mașina, având copiii pe bancheta din spate, iar asta i-a lăsat urme adânci pe tapițeria mașinii. Suc vărsat, pete care nu s-au mai șters și altele. Ramona și Dani Oțil au ținut însă să facă o glumă pe seama pățaniei lui Răzvan Simion, iar dialogul a decurs astfel.

– Nu, am zis ca am facut sute de kilometri cu copiii pe bancheta din spate”, a fost dialogul dintre Ramona, Dani și Răzvan Simion .

Tot în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a povestit și el o pățanie recentă, petrecută atunci când a mers alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu, să cumpere un pătuț de copil. Acestuia i s-a părut extrem de scump, așadar, a renunțat la idee, dar nu fără a comenta situația în stilul caracteristic.

”Ai vazut cat e un pat de copil? E cat un Matiz. Am fost intr-un magazin sa luam un pat de copil. Cand am aflat cat costa, am zis ca e bine, pana la 16 ani nu il mai schimb. Dar doamna de acolo mi-a zis că salteaua trebuie schimbata de cateva ori. Si am plecat imediat… Un pat e cat un Matiz, mai bine imi luam un Matiz cand eram mai tanar. Ati vazut ca anumite influencerite au cate 3 paturi de copii pentru un singur copil. Sunt pe Olx acum, nu zic mai multe. Noua ne place sa dam si bani”, a zis azi Dani Oțil, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.