Ce a făcut Dana Rogoz în izolare. ”O să-i povestesc fetiței mele!” Nu se aștepta la așa ceva

Dana Rogoz este extrem de fericită! Prietenele ei au făcut în așa fel încât să uite de viața grea de carantină. Ce a bucurat-o atât de tare pe viitoarea mămică?

Dana Rogoz, în culmea fericirii în izolare! ”O să-i povestesc fetiței mele!”

Carantina a reușit să oprească lumea în loc și să schimbe viața tuturor, în special a viitoarelor mămici. Majoritatea femeilor pe care această perioadă le-a prins însărcinate au avut o grijă în plus – sănătatea copilului lor. Dana a susținut în repetate rânduri că sfătuiește doamnele să fie relaxate și să se preocupe cu lucruri care să le aducă mici bucurii. Prietenele ei îi sunt alături în acestea vremuri, așa că nu aveau cum să uite tocmai de micuța pe care o poartă actrița în pântece. Acestea i-au organizat un baby shower ca la carte. Din păcate, fără invitați de data aceasta, pentru că măsurile din cadrul crizei sanitare nu permit acest lucru.

Dana a desfăcut coletele unde se aflau toate cele necesare unei petreceri micuțe și intime și a desfăcut cadourile primite într-un live. „Grătarul de acasă! Să știți că a fost party la noi acasă, azi a fost baby shower. Prietenele mele mi-au trimis coletele și am organizat un baby shower pe zoom. Am făcut un live în care am desfăcut cadourile live, în fața lor. A fost foarte drăguț!„, a spus actrița într-un story de pe Instagram.

„Asta a fost una dintre cele mai frumoase zile din izolare”