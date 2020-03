Situație delicată pentru Dana Rogoz. Ce se întâmplă cu cea de-a doua naștere

View this post on Instagram

77/366 📚 Unul dintre cele mai frumoase momente ale acestei zile, petrecuta tot acasa, a fost cel in care le-am citit copiilor pe pagina de FB povestea lui „Armstrong”. Primesc foarte multe mesaje de la parinti, fotografii si videouri cu micutii de peste tot din lume, care imi asculta povestile, iar toate acestea imi ofera o bucurie nemasurata. In plus, ma face sa ma simt utila, chiar si intr-un astfel de moment dificil pentru toata lumea. Asadar, dragi parinti, va puteti baza pe mine in continuare, ca la ora 16:00 le voi citi live copiilor, in timp ce voi puteti sa va luati o pauza de 20 – 30 minute binemeritata. 📚 Un alt moment drag al zilei a fost sa ii citesc copilului meu o poveste, ca de fiecare data, la culcare. Cu capul pe burta mea, comentand fiecare miscare a surioarei, asculta povestea. Pentru o clipa eram toti 3 foarte uniti. #29saptamani #pregnant #29weekspregnant #thirdtrimester #staiacasa