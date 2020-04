Ce a pățit Dana Rogoz, cu puțin timp înainte să nască a doua oară. „Am plâns“

Îndrăgita actriță Dana Rogoz este însărcinată și va deveni și mamă de fetiță peste câteva zile. În urma consultării cu medicul ei, aceasta s-a decis să nască prin cezariană. Nu cu mult timp în urmă, vedeta povestea, într-un articol pe blogul său, că este îngrijorată din cauza noului coronavirus, temându-se ca nu cumva să se infecteze, pentru a nu pune în pericol sănătatea copilului ei nenăscut. Vezi ce a făcut-o să plângă acum pe viitoarea mămică.

Dana Rogoz și-a descris cu entuziasm ultima „întâlnire“ cu fetița căreia îi va da în curând naștere, precum și reacția pe care a avut-o când a văzut filmat momentul părăsirii spitalului de către primul nou-născut vindecat de noul coronavirus.

„Azi am fost la control și am revăzut-o. Se apropie marea întâlnire! Iar adineauri, am văzut la știri cum a ieșit din spital, în aplauzele medicilor, primul bebeluș vindecat de COVID-19 și cum l-a strâns mămica lui în brațe. Am plâns“, a scris actrița pe contul său de Instagram.