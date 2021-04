Ce a făcut Aurel Pădureanu în fiecare zi de la moartea Corneliei Catanga. Dezvăluiri tulburătoare

Aurel Pădureanu suferă enorm după ce Cornelia Catanga a murit. Solista a fost internată în spital după ce a luat covid-19 și a decedat în urmă cu o lună.

Ce a făcut Aurel Pădureanu în fiecare zi de la moartea soției sale

Acum, soțul cântăreței își strigă durerea și frustrarea față de cei care nu i-au oferit o mână de ajutor când avea nevoie mai mult.

Aurel Pădureanu merge zi de zi la mormântul soției sale și se uită cu regret la ziua în care a înmormântat-o, fiind mâhnit că au fost restricții care nu i-au permis să facă o slujbă ca la carte.

„Mă duc la cimitir în fiecare zi. (…) Asta e țara, nu avem ce să facem. Păcat că o așa personalitate nu a putut să fie înmormântată în condiții umane. Mâine se împlinește 1 lună de când a murit”, a spus Aurel Pădureanu la Antena Stars.

O altă problemă cu care s-a confruntat Aurel Pădureanu a fost locuința în care stătea. El și fiul lui urmau să rămână pe drumuri, pentru că nu își putea plăti chiria.

Acum, cei doi s-au mutat în altă chirie, însă Aurel nu îi iartă pe cei care i-au promis ajutorul și nu s-au ținut de cuvânt. Este vorba despre Gigi Becali, căruia soțul Corneliei Catanga i-a cerut ajutorul.

„Au promis ăștia. A promis și Becali că ne ajută. N-a făcut nimeni nimic. A vândut casa proprietarul și ne-a dat afară. Nu discută cu tine.”, a explicat soțul răposatei Cornelia Catanga.

Aurel Pădureanu nu are niciun venit

Soțul Corneliei Catanga se luptă să primească o pensie de urmaș. El nu are momentan niciun venit, pentru că a lucrat fără contract.În plus, are datorii immense din perioada pandemiei, în care nu a mai câștigat niciun ban.