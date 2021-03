EXCLUSIV De ce Aurel Pădureanu nu are deloc pensie. Soțul Corneliei Canga e îngropat de datorii

Aurel Pădureanu a rămas pe cap cu un munte de datorii, după decesul Corneliei Catanga. De ce nu primește pensie: ”Am muncit doar la negru, așa era în comunism!” Vestitul solist de romanțe, care încă din anii comunismului a emoționat publicul, cu piesele lui de inimă albastră, duce grija zilei de mâine.

Probleme financiare uriașe pentru Aurel Păduraru

Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste Corneliei Catanga, se luptă să obțină o pensie de urmaș, dacă legea îi va permite, până când își va putea relua activitatea artistică, întreruptă nedrept de pandemia de coronavirus:

”Nu am nici măcar un leu venit, am muncit doar la negru, în anii comunismului, așa erau vremurile, nu am avut carte de muncă, așa că nu beneficiez de pensie. E îngrozitor ce s-a întâmplat cu artiștii! Sper să dea drumul la evenimente, să pot cânta, să pot câștiga și eu un ban!”, ne-a spus Aurel Pădureanu, în exclusivitate pentru impact.ro

Aurel Pădureanu este plin de datorii și nici că va putea să le acopere prea curând, în condițiile în care nu câștigă nici măcar un leu, toate spectacolele sale fiind anulate: ”Avem datorii mari, la chiria pentru apartamentul în care locuiam cu toții.

În pandemie, când niciunul dintre noi, eu, soția și fiul nostru pianist, Alex, nu am mai avut concerte, am rămas în urmă cu plățile. Mai ne peticeam din drepturile de autor ale Corneliei și din pensia ei de invaliditate, de 2.000 de lei. Acum, însă, trebuie să ieșim din această situație financiară grea”, ne-a spus solistul, în exclusivitate pentru impact.ro

„Cine îți făcea atunci carte de muncă?”

"Cine îți făcea p-atunci carte de muncă?" Întrebat de reporterii impact.ro de ce nu beneficiază de pensie, având în vedere că și-a închinat întreaga viață scenei, soțul Corneliei Catanga ne-a declarat, cu amărăciune în glas: "N-am, măi, oameni buni!

În anii comunismului, cântam pe unde apucam, unde puteam, unde eram chemați, cine îți făcea p-atunci carte de muncă? Prin urmare, dacă nu am avut acele cotizații, nu primesc pensie. O să mă zbat să văd dacă există posibilitatea, până or reveni spectacolele și vom scăpa de pandemia de coronavirus, să primesc o pensie de urmaș. O să ieșim și din asta, nu mă dau bătut, trebuie să-mi revin din acest șoc, de dragul copilului meu, Alexandru, care și el suferă enorm după măicuța lui dragă, de care era atât de atașat”.

„Nu ne ajung banii”

Ce ne spunea Cornelia Catanga, în urmă cu trei luni, despre problemele financiare:”Eu țin toată casa, în pandemie, dar nu ne ajung banii!”

Problemele financiare sunt însă cu mult mai vechi, de acum trei ani, când Cornelia Catanga s-a văzut nevoită să părăsească vila ei din Chitila, pentru neachitarea unui credit bancar de 90.000 de euro: ”Am fost nevoită să mă mut, ne-au dat afară, a cumpărat altcineva, în Chitila, acolo. Cândva, am avut bani, dar n-am știut să îi gestionez, am avut și un magazin alimentar, dar mai mult dădeam mâncarea pe degeaba, oamenilor sărăci, nu m-am priceput la afaceri.

Stau cu chirie, ne-am mutat din casă în casă, nu ne mai găsim un loc al nostru, este foarte trist că, după o viață de artist, am rămas în această situație. În pandemie, trăim din pensia mea pe caz de boală, sufăr de retinopatie pigmentară, am mari probleme cu vederea, încă din copilărie, e fără leac. La ultimele spectacole, din martie 2020, am cântat pe mai nimic, mi s-a dat doar cât să-mi plătesc lumina. Am pierdut 60.000 de euro, în 2020, din anularea nunților și botezurilor”, ni se confesa artista, în luna decembrie. Cornelia Catanga a încetat din viață vinerea trecută, la câteva zile după ce a fost diagnosticată cu virusul ucigaș.”Regina muzicii lăutărești” a fost înmormântată sâmbătă, la Cimitirul Ghencea Civil, în prezența câtorva persoane, din cauza restricțiilor impuse de autorități.