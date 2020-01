Ce a făcut Adelina Pestrițu, înainte să intre în scenă la Revelionul Starurilor cu Dan Negru

Ca în fiecare an, la Antena 1 a avut loc show-ul ”Revelionul Starurilor cu Dan Negru”. Multe vedete au fost prezente pe platoul de filmare, unele ca și invitați, alții ”ascunși” sub măști pentru a fi recunoscuți de cei aflați în scaunul invitatului. Printre cei în a doua postură s-a aflat și vedeta Adelina Pestrițu.

Noaptea dintre ani, conform declarațiilor vedetei, au prins-o acasă, alături de familie.

„Am intrat în 2020 îmbrăcați lejer, cu Zeny alergând fericită și sănătoasă prin casă, câțiva prieteni cu care am ciocnit șampanie la 00:00, ne-am uitat la Dan Negru și am mâncat sushi, pizza și prăjituri. ? Atipic, nu? Pentru noi a fost cea mai frumoasă trecere în Noul An. Nu ne-am dorit să mergem la vreo petrecere sau restaurant, ci să ne bucurăm în căminul nostru de primul Revelion petrecut acasă în această formulă. Fix așa cum ne-am propus. La mulți ani! ??”, a povestit vedeta în mediul online.