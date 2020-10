Ce a dispărut din dosarul Caracal. Avocații rup tăcerea despre probe și audieri: ”S-a mușamalizat”

Noi informaţii şocante în cazul celor două fete răpite de Gheorghe Dincă! Avocaţii au explicat ce probe au dispărut din dosarul cazului Caracal şi ce s-a întâmplat la audieri.

În urmă cu mai bine de un an, România făcea cunoştinţă cu monstrul din Caracal! Presupusele crime ale lui Gheorghe Dincă au făcut înconjurul tării, detaliile cazului fiind de-a dreptul şocante. Din păcate, nici acum bărbatul nu şi-a primit pedeapsa, dat fiind că acesta îşi modifică mereu declaraţiile făcute în faţa judecătorilor. De curând, Dincă a relatat că a avut complici în răpirea celor două fete, Alexandra Măceşanu şi Luiza Medelcu. Mai exact, ar fi vorba despre patru persoane care fac parte din Clanul Sportivilor.

De asemenea, avocatul familiei Melencu, Carmen Obârşanu, vorbeşte despre anumite probe care au dispărut subit de la dosar şi precizează că nu s-a făcut o cercetare reală în ceea ce îl priveşte pe presupusul criminal.

„Eu cred că ar trebui să lăsăm toate aceste teribilisme, că se face aşa, că leşină căutând fetele. Toate aceste minciuni să fie îndepărtate şi să pornim o cercetare reală. Am văzut că de un an de zile nu se face nicio cercetare la SIIJ. Am stat de vorbă cu Dincă şi cu Risipiţeanu. Am constatat că ceea ce se vehiculează în public nu corespunde cu ceea ce rezultă din dosar. Am citit din dosar şi rezultă că au dispărut multe probe. Nu se poate aşa ceva decât dacă anchetatorii au fost fraţi cu cei care le-au sustras”, a declarat Carmen Obârşanu.