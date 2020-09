Alexandru Cumpănașu dă cu măștile de pământ. Apel de ultimă oră făcut către părinții elevilor

Alexandru Cumpănașu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a făcut un anunț controversat pe rețelele sociale: nu își va lăsa copiii la școală cu mască! Declarația vine în contextul redeschiderii, în data de 14 septembrie, a unităților de învățământ, și a creat valuri în mediul online. Mai multe informații, în continuare.

Alexandru Cumpănașu, fost candidat independent în cursa pentru Cotroceni și unchiul Alexandrei Măceșanu, minora dispărută pe 24 iulie 2019, a anunțat în online că nu este de acord ca elevii să poarte mască de protecție la școală. Argumentul său este că purtatul măștii zilnic, timp de 4-5 ore, reprezintă un obicei riscant, în urma căruia cei mici s-ar putea îmbolnăvi de alte boli respiratorii.

Ca o alternativă la problema măștilor, Cumpănașu propune ca elevilor să li se permită să poarte viziere din plastic, pentru ca cei mici să poată să respire cum trebuie.

„Tabletele n-au ajuns, nu? La copii n-au ajuns tabletele! Vor învăța de pe bancă, e bine și așa… De lămurit cum, în ce fel, program, tot, la anul și la mulți ani… Și asta e bine! Fiecare școală după bunul plac și cheful fiecăruia.

Dacă eu nu pot s-o tratez pe mama. Care are varice, am o incertitudine maximă depsre soția mea însărcinată iar copiii îi am, la fel, într-o incertitudine totală: unde încep, când încep, ce dr*****i fac până la urmă, ca tată?“, se întreabă fostul candidat la prezidențiale.