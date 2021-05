Ce a descoperit Elena Gheorghe în România, în timpul unei vacanțe. I-a făcut mărturisirea lui Dani Oțil, în direct la TV

Elena Gheorghe a venit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, unde a interpretat cea mai nouă piesă a sa, Lunina, postată ieri pe YouTube.

Ea a povestit că videoclipul piesei a fost filmat într-un loc de vis din România, unde a descoperit „o mică Elveție„, din punct de vedere al peisajului.

”Este tara noastra frumoasa, in Valenii de Munte. Voiam sa descopar o parte a Elvetiei in Romania si am gasit-o pe aceasta. Este superb, am avut si vacute, si caprite, oite. Să ne intoarcem un pic la radacini”, i-a mărturisit Elena Gheorghe lui Dani Oțil.