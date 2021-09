Ce a apărut la mormântul lui Petrică Cercel. Oamenilor nu le-a venit să creadă

Petrică Cercel este condus pe ultimul drum de către familie și apropiați. Cântărețul a decedat după ce a pierdut lupta cu Covid-19. Acesta a ajuns pe mâinile medicilor și a fost intubat într-un spital din Capitală după ce starea lui de sănătate era una critică.

Familia își strigă durerea după moartea lui Petrică Cercel. Rudele își iau rămas bun de la omul ce a cucerit o țară întreagă prin cariera lui. Trupul său fără viață a ajuns în urmă cu puțin timp la cimitirul Ghencea din București, locul unde o să își ducă somnul de veci.

Manelistul o să fie înmormântat mâine, iar apropiații săi au început să vină încă de astăzi pe rând pentru a-și aduce ultimele omagii. Mai mult, o coroană imensă de trandafiri roșii stă lângă curtea capelei, lângă sicriul în care se află trupul fără viață al artistului, potrivit Spynews.

Petrică Cercel a fost unul dintre cei mai iubiți artiști din țară, așa că mulți trec printr-o suferință greu de îndurat în momentul în care sunt nevoiți să îi spună adio. Colegi de braslă, apropiați și rude s-au adunat la cimitirul din Capitală pentru a aduce flori și a-și exprima regretul.

El o să fie înmormântat de către băieții săi, dar și de către soția lui. Femeia este profund îndurerată de moartea partenerului său, mai ales pentru că aceasta era extrem de apropiată de el. De câte ori avea ocazia, Petrică Cercel avea doar cuvinte de laudă de spus la adresa ei.

De asemenea, mulți au fost șocați când au auzit vestea tristă. La scurt timp după ce fiul său, Ionuț Cercel, anunța că manelistul se află într-o stare gravă la spital, numeroși artiști își rugau fanii să trimită un gând bun pentru ca acesta să își revină.

Din păcate, Petrică Cercel a pierdut lupta cu nemilosul virus, lăsând în urmă o durere de nedescris. Urlete de jale s-au auzit din curtea cimitirului după ce corpul său neînsuflețit a fost adus de mașina mortuară, iar colegii săi de breaslă trec prin momente de cumpănă.

„Dumnezeu să-L ierte pe prietenul și colegul nostru, Petrică Cercel ! Condoleanțe familiei îndurerate.”, a transmis Costel Biju, ce era bun prieten cu Petrică Cercel.

„Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine.”, a zis și Sorinel Puștiu.