Ce a ajuns Miron Cozma să facă pentru bani, de fapt. Nu mulți s-ar fi angajat aici

Miron Cozma duce lipsă de bani, iar domeniul în care s-a angajat recent i-a luat prin surprindere pe mulți. Vremea când avea bani a trecut, iar acum fostul lider al minerilor abia mai are din ce trăi.

Miron Cozma are 66 de ani și a trecut prin multe. A dus o viață luxoasă pe vremea când a fost șef al minerilor sau patron al unei echipe de fotbal. Acum, însă, fost lider al minerilor a ajuns să lucreze la o firmă de salubritate.

Are o pensie mai mult decât decentă de 3.700 de lei pentru că a depășit limita de vârstă. În plus, el a făcut 11 ani de închisoare pe care i-a pierdut din câmpul muncii.

În urmă cu doi ani, în declarația de avere au apărut venituri obținute de la două locuri de muncă pe care le avusese cu un an înainte. El a fost subinginer la Euroapavol Ilfov, de unde a câștigat 14.000 de lei, o societate care se ocupă de apă și canalizare în Ilfov și care a fost înființată de Florentin Pandele.

În plus, Miron Cozma a mai lucrat și ca operator la Eco-Vol Ilfov, compania de salubrizare din Voluntari, de unde a obținut 9.600 de lei. Și pe vremea aceea se baza tot pe pensie, care ajungea la 37.900 de lei pe an.

În plus, Miron Cozma are un teren în Mogoșoaia de 2.500 mp, pe care l-a cumpărat în anii 1996 și o Dacie Logan din 2008, pe care a cumpărat-o făcându-și un credit la bancă.

Este uimitor traiul pe care îl are acum fostul lider al minerilor, mai ales că în anii ’90 era unul dintre cei mai bogați oameni din țară.

El controla sume uriașe de bani pe care minerii le plăteau la sindicat. În plus, Cozma controla bugetul echipei Jiul Petroșani și ajunsese să decidă ce se întâmplă la echipă.

După ce a ieșit din închisoare, el se plângea că nu mai are din ce trăi, pentru că nu a strâns averi.

”Da. Sunt un om sărac. Când am candidat la Președinția României în 2019 am spus că aveam câștigul 7.000 de lei, dar era câștigul brut, îmi reținea statul jumătate din bani.

Iar 1.497 de lei era pensia mea. În total, luam 3.000 de lei, pentru că restul îmi lua statul. Eu la CEDO (n.red unde Miron Cozma a cerut despăgubiri) am luat 1 euro.

Eu nu am avut alte venituri. În anul ăla jumate de închisoare, nu le venea să creadă că eu nu am nimic. (…) Am avut un singur apartament, cumpărat în 94 în Petroșani, și normal l-am lăsat Danei, nevasta mea, și copiilor mei.

Eu nu am avut casă, masă, nimic. Eu nu am avut în București o garsonieră vreodată. Acum, o să dovedesc tututor cine sunt. Acum, împreună cu fiică-mea o să încep o afacere.

La ora asta însă, sunt cu costumul din 1998 pe mine, nu am casă, am stat ba la fostele mele iubite, la prietene. Am stat în Obor la o florăreasă care m-a ținut doi ani și trei luni fără să plătesc nimic”, a spus Miron Cozma la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.