Subiectul pensiilor este unul extrem de discutat în România. În timp ce unele persoane primesc prea mult, iar altele prea puțin, Miron Cozma are și el parte de o sumă din partea statului. Fostul lider al minerilor a fost stabilt de Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca fiind victimă a mineriadelor, astfel că acesta a dezvăluit ce pensie are, de fapt.

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, s-a remarcat în 1991 și 1999 când i-a dus pe mineri în București. Acesta a petrecut peste 10 ani de închisoare pentru faptele sale, dar el a devenit victimă a mineriadelor după ce s-a acceptat în dosar acest lucru de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Cu acestea fiind spuse, el primește o pensie de la stat de care nu foarte mulți bătrâni se pot bucura. Totuși, Miron Cozma nu declara în urmă cu doar câțiva ani că nu este deloc fericit cu suma lunară ce îi este destinată, mai ales pentru faptul că nu și-a făcut o casă.

„Vreți să vă arăt ca am o pensie de 1.489 lei? Cum am prosperat? Nu am prosperat. Nu am casă. Cu ce am prosperat? Făcând 11 ani de închisoare.”, a spus Miron Cozma în 2015 pentru B1 TV.