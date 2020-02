Cazul Caracal. Unde a fost văzută acum Alexandra Măceșanu. Fotografiile primite de mama ei

Familia Alexandrei Măceșanu a dezvăluit probe care arată că fata ar fi în viață. Susținător încă este Alexandru Cumpănașu, unchiul victimei, care a anunțat în ce stadiu au ajuns căutările.

Alexandra Măceșaru a dispărut pe 24 iulie, camai apoi, pe25 iulie,să apeleze la 112, la ora 11:05, reclamând că a fost răpită, sechestrată și violată într-o casă din Caracal. Poliția a încercat să identifice locul în care se afla tânăra, dar a reușit acest lucru tocmai în cursul nopții următoare și a putut executa un mandat de percheziție abia a doua zi la orele 6. În urma anchetei preliminare, a fost arestat proprietarul imobilului respectiv, Gheorghe Dincă, individul recunoscând că le-a ucis pe cele două tinere.

În tot acest timp, Alexandru Cumpănașu le-a fost alături familiilor celor două victime, protestând vehement împotriva acțiunilor autorităților din seara tragediei. Bărbatul vine acum cu detalii legate de ancheta în cazul Caracal, anunând și în ce stadiu au ajuns căutările. Mai nou, Alexandru Cumpănașu a lansat o ”televiziune” pe facebook, unde, alături de mama Alexandrei a încercat să dovedească că zvonurile cu privire la presupusa locație în cares-ar afla, în viață, Alexandra Măceșaru.

În tot acest timp, de la declanșarea anchetei, mama fetei a susținut că fiica ei nu este moartă și că ar fi, într-adevăr, în viață.

”Am primit zeci și sute de poze până acum. Unele ni le-ai trimis și tu (n.r.: Alexandru Cumpănașu), primite la rândul tău de la alții. Și lumea încerca să mă convingă că este ea. Ba că are aluniță, ba că seamănă altfel. Eu nu am putut să spun că este copilul meu dacă eu o știu. Acum a fost prima dată și din prima am spus că este Alexandra. Așa cum am văzut-o eu și din profil, anumite gesturi ale ei…este ea”, explică Teodora Măceșanu.