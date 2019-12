Cazul Caracal. Ce spune Poliția Română despre Alexandra Măceșanu, deși Gheorghe Dincă susține că a ucis-o

Misterul în cazul Caracal se adâncește și mai mult. Poliția Română o dă dispărută pe Alexandra Măceșanu, deși Gheorghe Dincă susține că a ucis-o. Pe pagina de internet a Poliției se precizează faptul că tânăra a plecat voluntar de acasă în data de 24 iulie 2019 și nu a mai revenit.

Cazul Caracal. Poliția Română o dă dispărută pe Alexandra Măceșanu

Gheorghe Dincă a mărturisit în fața anchetatorilor că a ucis-o pe Alexandra Măceșanu, însă în lipsa cadavrului bărbatul nu poate fi trimis încă în judecată, iar Poliția Română nu poate decât să o dea dispărută pe tânără. Pe pagina de internet a Poliției sunt oferite toate detaliile despre victima lui Dincă.

Născut în: Caracal, jud. OLT, ROMANIA

Data nașterii: 15-09-2003

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Dobrosloveni, jud. OLT, ROMANIA

LOCUL_DISPARITIEI: Dobrosloveni, jud. OLT, ROMANIA

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

Inaltime:160 cm, Greutate:55 kg, Culoare par:SATEN, Natura par:DREPT, Lungime par:LUNG, Contur fata:OVAL, Culoare ochi:VERZI, Cicatrice nr. 1: Tip:POSTTRAUMATICA, Parte corp:CENTRU, Loc:FRUNTE, Descriere:CICATRICE VECHE 0,5 CM

Detalii

La data de 24.07.2019, MACESANU ALEXANDRA-MIHAELA in varsta de 15 ani a plecat voluntar de la locuinta sa si nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca minora a plecat in ziua de 24.07.2019, orele 10:00, catre mun. Caracal, jud. Olt. Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate 55 kg, par saten, lung, drept, ochi verzi, fata ovala. Pe frunte are o cicatrice veche de aproximativ 0,5 cm.

Acestea sunt detaliile oferite de Poliția Română cu privire la Alexandra Măceșanu. La fel stau lucrurile și în cazul Luizei Melencu, o altă victimă a lui Dincă. Și în cazul ei, bărbatul a recunoscut că a ucis-o, însă lipsa cadavrului îi împiedică pe anchetatori să poată trimite cazul în judecată.