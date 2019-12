Cazul Caracal. Ce spune Poliția Română despre Luiza Melencu, deși Gheorghe Dincă susține că a ucis-o

Ce spune Poliția Română despre Luiza Melencu? Gheorghe Dincă a susținut că a omorât-o, dând și detalii despre ce a făcut cu trupul ei, dar autoritățile sunt de altă părere.

Gheorghe Dincă a dezvăluit în detaliu ororile prin care a trecut Luiza Melencu. Ucigașul a cedat și a scris cu mâna lui ce le-a făcut celor două tinere din Caracal. La începutul lunii noiembrie, a explicat ce a făcut cu trupul tinerei pe care a luat-o la ocazie în data de 14 aprilie a anului curent. După ce a început să poarte o conversație cu aceasta, recunoaște că: „M-am înfierbântat, mi s-a aprins becul. Nu mai judecam”. Inculpatul a trecut repede la fapte și i-a propus 30 de lei pentru a purta cu aceasta relații intime. Pentru că a refuzat, Dincă a legat-o cu o curea, a lovit-o și a legat-o și la ochi. „În aceeași zi, în camera unde dormea inculpatul Gheorghe Dincă, prin constrângere au violat-o pe tânăra lipsită de libertate”, a declarat Giorgiana Hosu, procuror-șef DIICOT. Pe data de 17 aprilie, după 4 zile de chin, Luiza a murit în casa lui Dincă.

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind”

Gheorghe Dincă